評侯友宜國政願景 洪申翰：把台灣拉回10年前馬時代
國民黨總統參選人侯友宜近日針對國政主張與願景拋出政策，對此民進黨立委洪申翰今（4）日表示，提到「九二共識、核電、金溥聰、服貿，猜一個名詞？」這問題答案就是「馬英九」，認為侯友宜為了藍營基本盤，不得不往自己頭上硬套帽子，很明顯是要把台灣全面拉回到10年前的「馬英九時代」，而那正是整個台灣社會高度共識，「給馬英九9.2%支持度的時代」。
記者陳威叡／台北報導
對於侯友宜近日來拋出的國政願景，洪申翰表示，現在的侯友宜真正接受其實是「9.2%共識」，提及「九二共識、核電、金溥聰、服貿，猜一個名詞？」這問題實在太簡單了。「馬英九。」這就是侯友宜在5月被國民黨徵召後，為了藍營基本盤，不得不往自己頭上硬套的幾頂帽子。
洪申翰表示，說來悲哀，過去侯友宜在新北副市長與市長任內，就是以跟國民黨中央和馬英九保持距離，「標榜」走自己的路，「宣稱」自己只拚市政，所以才獲得比國民黨高不少的支持度。也才有被提名為總統參選人的今天，才不到1個半月，幾年來想盡辦法躲得老遠的這些酸臭關鍵字，每個都在侯友宜的頭上套好套滿了。
洪申翰說，侯友宜昨日在訪談中終於「接受九二共識」，但這其實不夠精準，侯友宜現在的國政願景，很明顯是要把台灣全面拉回到10年前的「馬英九時代」，而那正是整個台灣社會高度共識，「給馬英九9.2%支持度的時代」。