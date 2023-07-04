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「好感空間展」7/13開展 開創新一類的展覽樣態

▲移步異景的小房子計畫-融合了鋁合金和玻璃纖維材質技術，移動屋是一款具有時尚外觀、設計感、持續耐用性和可移動性的新一代鋁屋（圖／主辦單位提供）
▲移步異景的小房子計畫-融合了鋁合金和玻璃纖維材質技術，移動屋是一款具有時尚外觀、設計感、持續耐用性和可移動性的新一代鋁屋（圖／主辦單位提供）

記者林怡孜/台南報導

全台唯一多位具影響力的設計師策展的「好感空間展」，將於7月13日至16日於大台南會展中心展出，吸引超過100家以上新進品牌參與。4天展期將可看到上百家品牌，餐觀者有機會了解這些品牌的背後製程、材料特性以及如何將它們應用於實際的建築和室內設計項目中。

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▲職人藝術玻璃是國內極少數還堅持用手工製作藝術玻璃的匠師（圖／主辦單位提供）
▲職人藝術玻璃是國內極少數還堅持用手工製作藝術玻璃的匠師（圖／主辦單位提供）
「好感空間展」目標是成為一場被設計師需要的展覽，其獨特之處在於將多元的室內媒材、觀景植栽、原創家俱、以及未來的居住趨勢融為展覽內容，媒合上下游合作機會。「好感空間展」不僅是一場空間材料展，更是一個充滿創意與靈感的設計交流平台，展覽中可以發掘到最新的設計趨勢和技術，探索到最具創新性的設計理念和實踐方法。


 好感空間展有許多亮點，如入口處由LOTOS樂土、BOLON波龍藝術，打造出準備進場的隧道感，進到場內由INFINITY DISPLAY無限創域所研發的特殊五金打造影響力講堂結構，展後可重複利用。垂掛5米巨幅特製布幔是榮獲國際認證的環保纖維材質P-tex宣影布，由S-CAB Design帶來米蘭家具展Filo′單椅協助講堂Deco，參展品牌們與大會聯手打造容納100位以上聽眾之講堂，並將沃克板以模組化的方式打造場內動線指標。


▲來自鐵窗阿花的老屋鐵窗技術傳承（圖／主辦單位提供）
▲來自鐵窗阿花的老屋鐵窗技術傳承（圖／主辦單位提供）
此外，現場展出別具意義的修復作品，可以看到古都保存再生文教基金會於推動老屋欣力的經驗中，促成舊建材與技術的可能性。和TSJ藝術修復團隊的百廟門計畫、來自鐵窗阿花的老屋鐵窗技術傳承、三和瓦窯以「復興窯藝」為理念、職人藝術玻璃更是國內極少數還堅持用手工製作藝術玻璃的匠師，都在現場展出別具意義的修復作品。並可親眼目睹前所未有的巨型球幕，由台灣唯一專業球幕製造公司-宇建形象在現場快速打造直徑8m無縫拼接技術球幕，為了本次展會克服許多技術上的問題以模組化的方式完成快速搭建，並以環繞音效加超大螢幕，觀影如同置身其中，只在這4天的展期出現。


「好感空間展」將獨家呈現馬斯克的小房子計畫在台灣實現的相應選擇，眾多年輕人期待為自己打造新的「微型生活」，好感空間不僅止於在建築物裡，移步異景旨在移居便有新風景，體現現代人的生活風格。

  

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