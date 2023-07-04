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饕客有福了！漢來美食推「美牛狂歡節」　暢享美國牛肉超滿足

▲漢來美食與美國肉類出口協會攜手合作，推出「美牛狂歡節」。（圖／記者陳美嘉攝，2023.07.04）
▲漢來美食與美國肉類出口協會攜手合作，推出「美牛狂歡節」。（圖／記者陳美嘉攝，2023.07.04）

記者陳美嘉／高雄報導

近年來受到國際通膨的影響，進口肉品價格也一路狂飆，讓民眾想大快朵頤又望而卻步。漢來美食七月配合美國國慶的節日氛圍，與美國肉類出口協會攜手合作，自7月4日至8月4日推出「美牛狂歡節」滿足消費者大口吃肉的快感。漢來美食旗下餐廳「漢來海港」與「焰‧牛排館」同步推出期間限定菜色，為饕客帶來一場驚艷味蕾的肉食盛宴，展示美國牛肉的獨特魅力。

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▲「漢來海港」與「焰‧牛排館」同步推出期間限定菜色，為饕客帶來一場驚艷味蕾的肉食盛宴。（圖／記者陳美嘉攝，2023.07.04）
▲「漢來海港」與「焰‧牛排館」同步推出期間限定菜色，為饕客帶來一場驚艷味蕾的肉食盛宴。（圖／記者陳美嘉攝，2023.07.04）
美國肉類出口協會駐華辦事處處長吳秋𧗾指出，牛肉是世界上消費量第三大的肉類，台灣95%以上的牛肉仰賴進口，其中有近五成是美國牛肉。但近年來受到疫情、俄烏戰爭等因素影響造成的國際通膨，近四年來美國牛肉價格漲幅高達四成，價格一路狂飆。

吳秋𧗾指出，雖然價格居高不下，但美牛獨特的肉質香氣，還是有許多死忠的饕客非美牛不吃。美國牛的魅力主要來自於它的穀物飼養方式，穀飼牛的肉質鮮嫩、油脂味道濃郁，且隨著牛隻的油脂分布不同、運動量不同，會有不同的口感和風味，吃起來也特別有香氣。

▲「美牛狂歡節」活動期間漢來海港餐廳推出四款主題菜色，包含「爐烤肋眼、BBQ牛小排、牛肉握壽司、匈牙利牛肉湯」。（圖／記者陳美嘉攝，2023.07.04）
▲「美牛狂歡節」活動期間漢來海港餐廳推出四款主題菜色，包含「爐烤肋眼、BBQ牛小排、牛肉握壽司、匈牙利牛肉湯」。（圖／記者陳美嘉攝，2023.07.04）
漢來美食副總經理吳若寧表示，漢來美食美牛狂歡節因疫情中斷了3年，今年再度登場。「美牛狂歡節」活動期間漢來海港餐廳推出四款主題菜色，包含「爐烤肋眼、BBQ牛小排、牛肉握壽司、匈牙利牛肉湯」。「爐烤肋眼」是招牌現切牛排 Roast Beef，嚴選優質美國肋眼，採爐烤方式牢牢鎖住鮮美肉汁，誘人的熟度和微焦的韌度及香味，呈現外焦裡嫩的口感。

「BBQ牛小排」使用主廚秘製BBQ烤肉醬搭配鮮嫩多汁美國牛小排，讓人吮指回味。「牛肉握壽司」以噴槍大火炙燒，將美牛獨特的油脂香氣滲入壽司飯內，牛肉與壽司飯完美結合。「匈牙利牛肉湯」以牛肉、新鮮蔬果和香料熬煮，悶燉入味的香氣，讓人一口接一口。

而位於漢來大飯店的「焰‧牛排館」則精選四款Prime級美國牛肉套餐，有雙人分享頂級美國帶骨肋眼(30oz)、碳烤紐約客(100g)搭半隻澳洲龍蝦、雙人肋眼牛排(16oz)、無骨牛小排(6oz)，道道都讓嗜肉主義者大飽口福。

另外漢來美食也針對「來美食APP」推出會員限定活動，於活動期間內至漢來大飯店45樓焰牛排館和全台漢來海港餐廳內用餐消費滿1,000元；並使用「來美食APP」集點，即可獲得漢來美食6000元電子抵用券抽獎機會一次。

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