6旬攤販燒聲嗆咳　「聲帶麻痺」5大症狀影響生計！

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出現5大症狀 當心聲帶麻痺你到超商取包裹唸出手機末3碼時，發音困難嗎？或平常只能依賴通訊軟體打字、貼圖，怕自己的聲音「消風」，電話另一端完全聽不到嗎？如果有這些情況發生，有可能是單側聲帶麻痺所造成，需透過短時間保守治療或接受永久性手術治療才能得以改善。
- 聲音沙啞
- 聲帶無法完全閉合造成講話氣音
- 發聲費力
- 音量減小
- 嚴重時會伴隨吞嚥困難及嗆食
但若受到腦、肺、食道或甲狀腺腫瘤等壓迫聲帶致使神經受損，或接受甲狀腺、心臟、頸椎等手術造成單側迷走神經或喉返神經受損時，則會使肌肉喪失收縮能力，造成聲帶無法運動，導致聲門閉鎖不全的問題。
針對這些患者長久性發聲功能受到影響或因工作無法配合長達1年的等待期，可進一步選擇「聲帶注射手術」，注射玻尿酸或自體脂肪，填補聲帶麻痺的空隙，患者不需住院，但因注射物質會被人體逐漸吸收，持久度因人而異，通常可維持半年至1年左右。
新一代治療「甲狀軟骨成形術」對於無法接受效果短暫且需反覆注射手術的永久性單側聲帶麻痺者，可以選擇持久度與穩定度較佳的「甲狀軟骨成形術」，由於此術式複雜度高，需仰賴醫師高端的技術與豐富的經驗。目前馬偕紀念醫院率先亞洲與全球同步參加「可調式新式咽喉植入物」臨床試驗，此新式可調整植入物已通過食藥署審查取得醫材證，為單側聲帶麻痺患者帶來希望。
▲「可調式新式咽喉植入物」已通過食藥署審查取得醫材證。（圖／馬偕紀念醫院提供）
謝麗君表示，過往植入物需在手術前由醫師仔細雕琢適合大小，且植入後無法調整，恐留下「失之毫釐，差以千里」遺憾；最新的「可調式甲狀軟骨成形術」手術時間約2小時，只在頸部留有4至5公分傷口，術中可即時調整聲音，手術當天就能感到明顯改善，術後聲帶消腫後，若對聲音不滿意，還可以回門診微調到理想「美聲」，且不需特別復健、練習及保養，恢復正常生活。
醫師提醒，若出現氣音、聲音沙啞、失聲或喝水容易嗆到的情形要盡早就醫，若診斷為單側聲帶麻痺，應積極尋找原因，配合醫師、語言治療師的治療。患者應避免聲帶乾燥，多喝水，減少長時間說話，減少胃食道逆流或是刺激性飲食；此外，18歲以下孩童聲帶因會隨著生長而發育，有聲帶麻痺困擾時，不建議採用植入物的方式，而改以神經接合術治療為主。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58379
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