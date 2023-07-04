立院大專青年國會研習營　國會外交首納課程

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立法院中南部服務中心表示，立法院連續兩年舉辦研習營活動，今年吸引166位大專青年報名，再依據學校系所多元性、性別平衡為篩選基準，最後錄取40位學員，學員組成包括法政、醫學、藝術、建築、幼保、外語等跨領域科系，顯示各專業領域的青年，都對國會的運作充滿興趣。
蔡其昌致詞表示，以自己與各國政要來往的經驗指出，臺灣順利從威權體制轉型為民主政體，且歷經多次政黨輪替，政權都能和平交接，許多民主國家都非常好奇「到底怎麼做到的？」而要瞭解民主國家的政治運作，國會是非常重要的切入點，希望學員透過活動深入瞭解國會如何運作。
他也說，現在生活在民主的環境中，與呼吸空氣一樣自然，但臺灣民主得來不易，是一場從日治時期就開始的百年追求，也期待學員透過課程瞭解先賢的辛苦，如此便會珍惜與捍衛民主，將民主制度留給子孫。
中南部服務中心表示，今年的活動以「民主的空間、知識與討論」為主軸，在立法院民主議政園區舉辦，園區的前身為臺灣省議會，在臺灣民主化過程中扮演重要角色，期待在此空間中，以分組討論的形式，帶給學員豐富的國會知識，達到深化民主的目標。
中心進一步說，這次活動首次將臺灣史與國際政治形勢納入課程，邀請國立臺北教育大學台灣文化研究所副教授蘇瑞鏘講授臺灣民主化的歷程。另外，「前進國會」課程，邀請到民進黨立委陳培瑜、國民黨立委謝依鳳、時代力量立委陳椒華，他們將分享成為立法委員的契機、目標及對國會議員角色的看法，並分享對不同議題的不同觀點，讓學員理解國會包容多元觀點的特質。
中心也表示，為了提升課程的活潑度，也會讓學員分組，分別扮演官員與立委的角色，並針對一例一休、計程車司機工作權等議題相互辯論，藉此讓學員看見政策的不同觀點與利弊得失，也會在「國會識讀」課程中以搶答方式，讓學員增加國會的基礎知識。