碳權交易所8月成立！林修銘首曝3大營運項目　以「碳諮詢」先行

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自2021年至今，全亞洲陸續展開碳權交易市場的成立工作，台灣也將在今年8月7日設立碳交易所，由證交所與國發會合組，總部設在高雄，規劃高雄、台北兩地同步運作。
林修銘指出，台灣碳交所主要可分為國內碳權交易、國外碳權買賣以及碳諮詢等3大營運項目。
在國內碳權交易的部分，將配合氣候變遷因應法相關子法的開放進程，分階段設立不同交易機制，以符合政府政策並切合企業減碳需求。
林修銘說明，國內碳權交易相關子法年底才會宣布，包含如何交易、碳費設定等，後續子法宣布後才能實施，台灣將採自動、自願減量方式進行
而在國外碳權買賣項目中，將協助企業因應供應鏈減碳及碳中和，提供國外碳權支援及諮詢服務；同時，注重國外碳權來源品質，降低外界對企業「漂綠」的疑慮，如成立碳權商品上架審議委員會等。
至於在碳諮詢方面，林修銘表示，屬於基礎建設，將協助政府政策宣導，降低外界誤解，並辦理碳盤查、碳中和、碳關稅等議題的教育訓練活動，避免市場出現碳權詐騙或投機情事，也盼能培育更多專業人員投入基礎建設，讓碳交所未來運作得宜。
林修銘指出，碳權交易所初期以碳諮詢先行，再佐以國外碳權買賣，待國內碳權交易子法核定後，再進行國內碳權交易。