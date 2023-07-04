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碳權交易所8月成立！林修銘首曝3大營運項目　以「碳諮詢」先行

▲台灣碳權交易所將於8月7日正式成立，台灣證券交易所董事長林修銘今（4）日說明3大營運項目，其中會以「碳諮詢」先行。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣碳權交易所將於8月7日正式成立，台灣證券交易所董事長林修銘今（4）日說明3大營運項目，其中會以「碳諮詢」先行。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

台灣碳權交易所將於8月7日正式成立，台灣證券交易所董事長林修銘今（4）日說明3大營運項目，其中會以「碳諮詢」先行，再進行國外碳權買賣，等到國內碳權交易子法核定後，再做國內碳權交易。

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國泰金今日舉行「2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，林修銘以「全球碳交易市場發展與因應」為題進行演講，他表示，全球近年來相繼宣示淨零排放承諾，特別是歐盟宣布將在2026年正式實施「碳邊境調整機制（CBAM）」，各國加速減碳淨零行動。

自2021年至今，全亞洲陸續展開碳權交易市場的成立工作，台灣也將在今年8月7日設立碳交易所，由證交所與國發會合組，總部設在高雄，規劃高雄、台北兩地同步運作。

林修銘指出，台灣碳交所主要可分為國內碳權交易、國外碳權買賣以及碳諮詢等3大營運項目。

在國內碳權交易的部分，將配合氣候變遷因應法相關子法的開放進程，分階段設立不同交易機制，以符合政府政策並切合企業減碳需求。

林修銘說明，國內碳權交易相關子法年底才會宣布，包含如何交易、碳費設定等，後續子法宣布後才能實施，台灣將採自動、自願減量方式進行

而在國外碳權買賣項目中，將協助企業因應供應鏈減碳及碳中和，提供國外碳權支援及諮詢服務；同時，注重國外碳權來源品質，降低外界對企業「漂綠」的疑慮，如成立碳權商品上架審議委員會等。

至於在碳諮詢方面，林修銘表示，屬於基礎建設，將協助政府政策宣導，降低外界誤解，並辦理碳盤查、碳中和、碳關稅等議題的教育訓練活動，避免市場出現碳權詐騙或投機情事，也盼能培育更多專業人員投入基礎建設，讓碳交所未來運作得宜。

林修銘指出，碳權交易所初期以碳諮詢先行，再佐以國外碳權買賣，待國內碳權交易子法核定後，再進行國內碳權交易。

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