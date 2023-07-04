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「長時間工作小心爆肝！」，雙和醫院家醫科陳敬睿主治醫師表示：「在醫學上其實沒有所謂爆肝的病名，比較接近的應該是急性肝衰竭，亦可稱為『猛爆性肝炎』，急性肝衰竭不單單只是熬夜覺得累而已，是 1 種高危險性、高致死率的肝臟疾病。」
「肝炎」看似小問題，但當慢性發炎、急性發作時，肝臟功能突然之間嚴重喪失就可能會要人命！書田診所肝膽腸胃科主任醫師邱展賢解釋：「猛爆性肝炎主要是整個肝臟突然劇烈發炎，由於肝臟也是人體負責解毒很重要的器官，當肝臟壞死時會讓人身體狀況急速惡化，以致病情變化非常快速。」
病毒性肝炎最常見「猛爆性肝炎」原因
猛爆性肝炎有可能在短短 1 至 2 週，整個肝功能就壞掉，因此診斷需要評估許多指數，包含黃疸、肝生化值、肝昏迷指數、凝血功能等，陳敬睿解釋通常造成「急性肝衰竭」有 5 大常見原因：
- 病毒性肝炎：若感染 A 型肝炎、Ｂ型肝炎有 1% 機率會引起猛爆性肝炎；Ｃ型肝炎則較為罕見。現今 A 型、B 型可藉由打疫苗來預防，C 型則需要趕快吃藥預防。
- 藥物誘發：過量服用特定種類藥物也可能引起猛爆性肝炎，最常見的是主要成份為乙醯胺酚的鎮痛解熱藥物，例如普拿疼。若沒有聽從醫師建議而過量使用藥物，當藥物的毒性代謝物無法被排出時，就會造成大量肝細胞壞死而引起肝功能異常，另外降尿酸藥物、某些治療肺結核藥物等也可能誘發肝損傷。
- 亂服草藥、偏方：服用來路不明的草藥、中藥和補品，也可能因含有肝毒性成分而引起急性肝衰竭。
- 過量飲酒：若酒精性肝病的患者長期大量飲酒，當身體免疫反應被誘發時，大量肝細胞發炎甚至壞死，便會造成急性肝衰竭。
- 代謝異常疾病：引起急性肝衰竭的代謝疾病有雷氏症候群、威爾遜氏症、妊娠性脂肪肝等，並不常見。
但像是癌症患者、風濕免疫病人在使用抗免疫藥物時，都要留意病毒感染避免產生猛爆性肝炎，建議癌症患者在做化療、免疫治療或類固醇治療之前，應先確認有無 B 型肝炎感染。
猛爆性肝炎仍有機會痊癒
根據流行病學統計「猛爆性肝炎」致死率大約 1% ，雖然病程看死進展快速，選對治療方式「治癒」的機會仍是很高，邱展賢說：「肝臟是可以再生，透過洗肝、換肝等方式，撐過危急時刻把毒性排掉，當器官開始恢復時是有機會 100% 痊癒，加上醫療發展進展下對猛爆性肝炎治療成效越來越好。」
除了換肝、洗肝之外，「支持療法」也是維持急性肝衰竭患者很重要的一環，藉由此療法改善肝細胞再生的條件，補充足夠營養以保持肌肉的體積與免疫功能，減少併發症的風險。
台灣過去 B 型肝炎嚴重時，每 7 個人就有 1 個人有 B 肝，很多長輩自覺很健康，卻不知道自己有慢性肝炎，突然急性發作肝臟沒有辦法排毒，邱展賢呼籲：「想預防猛爆型肝炎，定期做肝篩檢是最好的方式」。
諮詢專家：書田診所肝膽腸胃科主任醫師邱展賢
諮詢專家：雙和醫院家醫科主治醫師陳敬睿
文、王芊淩／圖、巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 合庫金董事長林謙浩「猛爆性肝炎」離世！急性肝病有機會痊癒嗎？