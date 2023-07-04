兒童智慧手錶爆炸！消保官證實品牌「Hero Watch」 業者：很痛心
近日有學童使用兒童智慧手錶爆炸，導致男童二度燒燙傷，甚至後續還需植皮治療。因不少家長都有幫孩子添購相關裝置，引發家長高度討論，政府相關單位也立即展開調查。《NOWnews》實際詢問新北市消保官，據了解，從受傷男童家長得知，爆炸產品是在嘖嘖募資平台購入，由時間科技About Time推出的「Hero Watch」第一代，已經使用3年。
記者周淑萍/綜合報導
業者告知新北消保官，第一代產品為了方便用戶拆卸電池，「密合性沒有那麼好，（水）可能會進去」，而電池碰到水會有膨脹、燃燒的問題，在兩年前就請消費者免費來更換電池。對於發生爆炸意外，業者表示很痛心，並表示有投保產品責任險，將會全力賠償被給予傷者慰問金。
兒童智慧手錶爆炸引發家長們高度關切，據了解，經濟部標檢局與新北市消保官已經與受傷男童取得聯繫，消保官透過家長得知，自燃的手錶就是之前網友猜測相當熱銷的「Hero Watch」。因此為消費爭議案件，新北市主任消保官王治宇及相關政府單位都已經前往販售Hero Watch產品的業者「時間科技About Time」展開行政調查。
而該案件爆發時，有不少網友立即到推出的「Hero Watch」的官方臉書「About Time關於時間」詢問是否為該品牌，官方第一時間在臉書上發文表示：「從上周到今天，都沒有接到任何客戶反映。」間接否認是自家品牌。稍早，新北市消保官確定是該品牌，至於是哪一個環節造成此一事故，目前正在調查中，不宜未審先判。至於安全性問題，經濟部標準檢驗局也有派人向家長瞭解，會依其專業及職權做後續處置。