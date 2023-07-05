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「移工一站式服務」上路半年　家事看護工盼能快速融入台灣生活

▲移工一站式服務中心雙語人員（左）迎接首批入國講習移工。（圖／報系資料照）
▲移工一站式服務中心雙語人員（左）迎接首批入國講習移工。（圖／報系資料照）

國際中心賴正琳／綜合報導

移工一站式服務中心自112年1月1日起實施，家事移工抵台後，在政府安排下，聽取三天兩夜的講習、辦理法定文件和接機服務，全程以雙語服務進行，之後並協助家事移工順利完訓並取得法定文件（包括聘僱許可、居留證、職災保險、全民健康保險及入國通報）。綜觀移工在台現況，根據勞動部統計資料顯示，截至2022年12月底，台灣的移工總數共有728,081人，其中產業類移工以越南籍為最大宗，共228,577人，數字上來看，人數仍持續增加，但實際上，在日本大力招募外國人填補勞動力缺口下，越南移工來台意願已不若以往。台灣的社福類移工以印尼籍為最主，人數高達165,626人，足見台灣高度依賴印尼籍家庭看護工，一旦雇主和印尼移工溝通出現問題，導致照護狀況不佳，甚至必須聘用新的看護工，都會對這些家庭造成嚴重影響。

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政府推出移工一站式服務的目的，就是希望加速移工融入在台生活，減少與雇主之間溝通的屏障。勞動部規定，移工一站式服務適用對象為從事家庭看護及家庭幫傭工作移工，5年內未曾參加一站式服務者，移工來台後必須扺達講習服務地點，隨即接受3天2夜之住宿安排及講習課程，協助之移工瞭解自身權益保障及諮詢申訴求助管道等資訊，完成講習後再由雇主或仲介安排接送返回雇主處工作。雇主若有問題，家庭看護類之雇主可上「移工一站式服務」官網，產業類移工之雇主可上「入出國移工機場關懷服務」官網。

來自印尼鄉村的移工SETYOWATI參加講習時表示，在抵台之前並沒有機會接觸和台灣相關的訊息，原本內心還有些惶恐。來台後發現，移工一站式服務中心的環境比自己家鄉最好的飯店還要舒適、乾淨，原本歷經飛行與人生地不熟的緊張疲憊都得到緩解，「講習期間，還個別送給大家每人一個歡迎包，裡面有歡迎小卡，很溫暖的祝福我們來台灣工作之旅順利，還有一張悠遊卡，可以用來坐公車和買東西，很方便。」

勞動部表示，政府關懷每一位雇主及移工，為讓移工儘早融入台灣工作與生活，也簡化雇主的行政程序；希望透過一站式的服務，讓未來移工的引進更順暢，雇主與勞工的關係更和諧。

此外，政府在去年推出「移工留才久用方案」，是台灣移工政策30年來重大的轉變。非營利團體One-Forty曾針對移工留才久用方案做了一份問卷調查，收集了 515 份有效問卷。發現近七成移工聽過移工留才久用方案，其中有超過六成表示想要申請。不過，移工也坦言，「薪資門檻」、「由雇主／仲介代為申請」都屬於不可掌握之因素，縱使加倍努力工作，也未必能達到門檻。

不過，為了幫助移工考取華語測驗，One-Forty提供移工華語教學服務，在該組織協助報考的移工學生中，有超過70％通過移工留才久用方案的門檻。對於社福類移工來說，透過One-Forty的幫助可以增進語文能力，增加通過華語測驗的機率。

一名移工表示，「我認為這是一個很好的機會（指留才久用方案），讓我可以繼續在台灣工作，並繼續發展我的語言技能。希望這項目也能為我們這些有更多技能（比如精通中文）的人提供合適的薪水。」

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