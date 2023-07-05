「移工一站式服務」上路半年　家事看護工盼能快速融入台灣生活

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來自印尼鄉村的移工SETYOWATI參加講習時表示，在抵台之前並沒有機會接觸和台灣相關的訊息，原本內心還有些惶恐。來台後發現，移工一站式服務中心的環境比自己家鄉最好的飯店還要舒適、乾淨，原本歷經飛行與人生地不熟的緊張疲憊都得到緩解，「講習期間，還個別送給大家每人一個歡迎包，裡面有歡迎小卡，很溫暖的祝福我們來台灣工作之旅順利，還有一張悠遊卡，可以用來坐公車和買東西，很方便。」
勞動部表示，政府關懷每一位雇主及移工，為讓移工儘早融入台灣工作與生活，也簡化雇主的行政程序；希望透過一站式的服務，讓未來移工的引進更順暢，雇主與勞工的關係更和諧。
此外，政府在去年推出「移工留才久用方案」，是台灣移工政策30年來重大的轉變。非營利團體One-Forty曾針對移工留才久用方案做了一份問卷調查，收集了 515 份有效問卷。發現近七成移工聽過移工留才久用方案，其中有超過六成表示想要申請。不過，移工也坦言，「薪資門檻」、「由雇主／仲介代為申請」都屬於不可掌握之因素，縱使加倍努力工作，也未必能達到門檻。
不過，為了幫助移工考取華語測驗，One-Forty提供移工華語教學服務，在該組織協助報考的移工學生中，有超過70％通過移工留才久用方案的門檻。對於社福類移工來說，透過One-Forty的幫助可以增進語文能力，增加通過華語測驗的機率。
一名移工表示，「我認為這是一個很好的機會（指留才久用方案），讓我可以繼續在台灣工作，並繼續發展我的語言技能。希望這項目也能為我們這些有更多技能（比如精通中文）的人提供合適的薪水。」