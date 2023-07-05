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休息才能走更長遠的路！短期照顧＋喘息服務　雇主、移工不再對立

▲政府推動「短期照顧服務」，希望雇主能讓移工擁有充足的休假時間。（圖／報系資料照）
▲政府推動「短期照顧服務」，希望雇主能讓移工擁有充足的休假時間。（圖／報系資料照）

國際中心賴正琳／綜合報導

家庭看護移工在台灣工作長期存在著高工時、低薪等問題，多年來難以有效解決，逐漸成為雇主與移工主要的磨擦與衝突，也有損台灣的國際形象。為了改善狀況，政府推動「短期照顧服務」，希望雇主能讓移工擁有充足的休假時間，這段沒人照顧家人的期間，可藉由短照措施補足。目的是讓家庭看護移工不再是每周工作七天、早晚不得休息，畢竟這樣不合理的工作條件，不僅考驗人體極限，也增加移工因難以忍受而逃逸的風險。

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勞動部宣布自2023年1月3日起，實施「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」(下稱短照服務計畫)， 被照顧者經地方照顧管理中心評估符合長照需要等級為第2級(含)至第8級並聘有外籍家庭看護工者，於目前擴大喘息服務外，再提供短期照顧服務，兩者使用額度合計可達1年52日。除此之外，勞動部給予雇主家庭申請短照服務的補助，依福利身分別給予不同金額。短照服務補助項目包括日間照顧中心短照服務(全日)、 日間照顧中心短照服務(半日)、機構住宿式短照服務、 小規模多機能服務(夜間短照服務)、巷弄長照站短照服務及居家短照服務，在移工休假期間，提供人力幫助。

在理想的狀況下，移工未來能夠獲得1年至少52日的休息日，但實際的狀況中，雇主家庭是否有意願申請短照服務呢？根據勞動部於2023年1月發佈的「移工管理及運用調查報告」，目前政府推行方案，針對雇主讓外籍家庭看護工於假日休假，提供本國替代照顧人力所需費用之部分補助，111年6月雇主願意申請者僅有38.3%，願意負擔之金額以「每日500元至未滿1,200元」、「每日未滿500元」分占48.6%、48%居多，這代表仍有超過六成以上的雇主家庭不願意申請喘息服務，移工無法獲得充分的休息，必須一週超時工作。

中華民國家庭照顧者關懷總會（以下稱家總）在2022年11月底於台灣大學霖澤館辦理「111年度聘僱移工家庭共照支持計畫」成果發表會，家總秘書長陳景寧指出，照顧是一件艱困的工作，看護移工與家庭照顧者一樣「勞力又勞心」，都面臨身體疲累或照顧受傷、心理壓力、社交孤立、關係負荷等問題，需要喘息服務、照顧技巧指導、情緒支持等服務。但看護移工是有薪的專業工作者，必須學習與雇主溝通，也要持續精進專業度。家庭看護移工之雇主有時無法解決這些需求，需要政府發展給予移工的服務。陳景寧補充，現代社會隨著資訊發達與權利意識高漲，「政府無法使用強制手段，雇主必須調整管理心態與方法，自己留住移工」。

根據中正大學勞工關係學系劉黃麗娟副教授研究，台灣已經迎來「第三代移工」，他們不同於祖母、母親輩，不再只是乖乖聽話、任勞任怨，她們要求合理工作權與休假，努力工作賺錢，但也重視自我價值。

尤其在網路科技發達的現代，移工們喜愛上網看抖音、運用直播傳播資訊，如果雇主家庭有任何虐待的情況發生，就像公司苛待員工的狀況一樣，都難以留著人才。短照計畫從2023年上路，期待雇主能有人性化的心態，為家庭和移工都謀取合理的照護及工作環境。

▲短照服務補助圖表。（圖／勞動部勞動力發展署）
▲短照服務補助圖表。（圖／勞動部勞動力發展署）

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