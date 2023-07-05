休息才能走更長遠的路！短期照顧＋喘息服務　雇主、移工不再對立

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在理想的狀況下，移工未來能夠獲得1年至少52日的休息日，但實際的狀況中，雇主家庭是否有意願申請短照服務呢？根據勞動部於2023年1月發佈的「移工管理及運用調查報告」，目前政府推行方案，針對雇主讓外籍家庭看護工於假日休假，提供本國替代照顧人力所需費用之部分補助，111年6月雇主願意申請者僅有38.3%，願意負擔之金額以「每日500元至未滿1,200元」、「每日未滿500元」分占48.6%、48%居多，這代表仍有超過六成以上的雇主家庭不願意申請喘息服務，移工無法獲得充分的休息，必須一週超時工作。
中華民國家庭照顧者關懷總會（以下稱家總）在2022年11月底於台灣大學霖澤館辦理「111年度聘僱移工家庭共照支持計畫」成果發表會，家總秘書長陳景寧指出，照顧是一件艱困的工作，看護移工與家庭照顧者一樣「勞力又勞心」，都面臨身體疲累或照顧受傷、心理壓力、社交孤立、關係負荷等問題，需要喘息服務、照顧技巧指導、情緒支持等服務。但看護移工是有薪的專業工作者，必須學習與雇主溝通，也要持續精進專業度。家庭看護移工之雇主有時無法解決這些需求，需要政府發展給予移工的服務。陳景寧補充，現代社會隨著資訊發達與權利意識高漲，「政府無法使用強制手段，雇主必須調整管理心態與方法，自己留住移工」。
根據中正大學勞工關係學系劉黃麗娟副教授研究，台灣已經迎來「第三代移工」，他們不同於祖母、母親輩，不再只是乖乖聽話、任勞任怨，她們要求合理工作權與休假，努力工作賺錢，但也重視自我價值。
尤其在網路科技發達的現代，移工們喜愛上網看抖音、運用直播傳播資訊，如果雇主家庭有任何虐待的情況發生，就像公司苛待員工的狀況一樣，都難以留著人才。短照計畫從2023年上路，期待雇主能有人性化的心態，為家庭和移工都謀取合理的照護及工作環境。