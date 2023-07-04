高雄暑假超精采！觀光局推六大活動邀國人到高雄FUN暑假
為迎接暑假，高市府觀光局推出六大活動， 包含旗津風箏節、鹹酥雞嘉年華等，讓大小朋友都開心。市長陳其邁表示，今年以「來高雄FUN暑假」為主軸，讓高雄成為小朋友的城市遊樂園、大朋友的美食嘉年華，不論是上山下海或品嚐各類美食，在盛夏的高雄都能找到屬於自己的娛樂方式，歡迎不分年齡層到高雄好好fun暑假。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府觀光局長高閔琳表示，高雄的暑假期間「週週有活動、高雄好好玩」，7月開始，壽山動物園推出全國12歲以下兒童免費入園、週六日延長開園時間至晚間6點半，搭配光室咖啡開幕、親水廣場重新開放及假日DIY體驗、保育小劇場、動物明星票選等精彩活動，絕對是高雄最夯親子旅遊景點。
此外，觀光局於暑假期間推出限定市集及活動，以高雄海洋派對愛河市集打頭陣，7/1至7/16連續3週的星期六日登場。去年造成轟動的旗津風箏節今年特別延長3週，7/22至8/6假日歡迎到旗津欣賞主題風箏、體驗大型氣墊水樂園，每周六晚上還加碼夜間風箏展演。
「大港閱冰」及「鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」也將在8月最後兩周重磅回歸，匯集人氣手搖飲的「高雄奶茶節」將於暑假的尾端登場。更多活動資訊可至高雄市政府觀光局官網或「高雄旅遊網」粉絲專頁查詢。