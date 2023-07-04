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接棒蔡適應、陳歐珀！民進黨擬徵召「鄭文婷、陳俊宇」參選立委

▲民進黨布局立委選戰，提名策略小組今天建議徵召基隆市議員鄭文婷參選基隆立委。（圖／翻攝鄭文婷臉書）
▲民進黨布局立委選戰，提名策略小組今天建議徵召基隆市議員鄭文婷參選基隆立委。（圖／翻攝鄭文婷臉書）

中央社

（中央社記者葉素萍台北4日電）民進黨布局立委選戰，提名策略小組今天建議徵召基隆市議員鄭文婷參選基隆立委，希望接棒現任立委蔡適應，此區將對上國民黨的林沛祥；宜蘭縣擬徵召黨部主委陳俊宇參選、連江縣擬徵召黨部主委李問、花蓮縣擬徵召縣議員張美慧。

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民進黨提名策略小組下午再度開會討論立委選戰布局，建議宜蘭縣徵召陳俊宇、基隆市徵召鄭文婷、花蓮縣徵召張美慧、連江縣徵召李問；預計明天召開中執會，通過立委徵召案。

基隆市現任立委蔡適應不拚連任，民進黨原本提名初選民調第1的市議員張秉鈞，但張秉鈞因涉嫌詐領助理費案遭收押而退選。民進黨提名小組建議比照桃園「劉仁照模式」，徵召基隆立委初選民調第2名的鄭文婷參選，她將對上國民黨基隆市議員林沛祥。

民進黨在宜蘭原本提名現任立委陳歐珀，但陳歐珀遭控與詐騙集團掛鉤而退選，民進黨提名小組建議徵召宜蘭縣黨部主委陳俊宇參選。陳俊宇將對上國民黨議員黃琤婷、民眾黨的現任不分區立委陳琬惠、台灣基進的林意評。

民進黨在連江縣將提名長期在地深耕的黨部主委李問，將對上國民黨現任立委陳雪生。花蓮縣將提名縣議員張美慧，對上國民黨現任立委傅崐萁。

黨內人士說，宜蘭陳俊宇、基隆鄭文婷、花蓮張美慧 都是在地蹲點經營深耕、連任多屆的議員。

黨內人士表示，提名小組成員也一致推崇李問長期經營馬祖，在第一線開疆闢土、一戰再戰，提名小組成員鄭文燦特別提到曾有意延攬李問加入團隊行政歷練，但李問婉謝，並很堅定表達再戰決心，要繼續為黨拚戰。

黨內人士說，桃園第6選區可能朝向繼續與無黨籍立委趙正宇合作的方向。

黨內人士表示，目前還剩下台北第3選區、新北市第9選區、桃園第6選區、新竹縣第2選區、台中市第3選區、台中市第8選區、金門縣等7個選區待處理，7月16日全代會要大造勢，希望全代會前能完成提名，但如果真的來不及，還是要依現在機制、謹慎評估。（編輯：謝佳珍）1120704

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