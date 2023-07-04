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7-11新門市有思樂冰！「設59元專區」超好買　手搖慶開幕也買1送1

▲7-11桃園「羅浮門市」即將開幕，宣布引進討論度相當高的思樂冰機台。（圖／7-11提供）
▲7-11桃園「羅浮門市」即將開幕，宣布引進討論度相當高的思樂冰機台。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11全新門市要來了，7月10日桃園復興「羅浮門市」將開幕，位在綿延彎曲台7線北部橫貫公路中繼點，除了有繳費、寄領包裹的服務外，還驚喜提供思樂冰機台，並設置59元均一價生活雜貨、在地好物專區，讓旅客、在地居民逛不完！並且手搖飲發發，也宣布將新開幕公館、淡水店，開幕期間天天都有的優格飲買1送1。

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7-11以「全鄉全店、全天服務」為起心動念，從2019年啟動全鄉全店專案，盤點368鄉鎮中仍有多處購物不便的行政區尚有服務缺口，其中有30個鄉鎮為首次有7-ELEVEN進駐並提供全天服務，7月10日開幕桃園復興「羅浮門市」開幕象徵達成全鄉全店全新里程碑。

「羅浮門市」位在綿延彎曲台7線北部橫貫公路中繼點，在地居民僅千餘人，購物不便是日常。為提供在地居民便利服務與豐富生活體驗，除代收繳費、寄取包裹並設置ibon、ATM提供存提款服務等，同時規劃裝設思樂冰機台創造驚喜，食品／用品量販專區、59元均一價生活雜貨則滿足日常需求，更首次集結近30項在地好物專區。

▲這個夏天又能喝到思樂冰了，7-11思樂冰機台重新出現在門市，2大經典口味回歸。（圖／民眾授權提供）
▲7-11桃園「羅浮門市」即將開幕，宣布引進討論度相當高的思樂冰機台。（圖／民眾授權提供）
慶祝羅浮門市開幕，統一企業關係企業康是美、夢時代購物中心、統一時代百貨台北店/高雄店、星巴克等13 個品牌通路同慶，自7月10日起至7月16日消費每滿888元獲1次抽獎資格，有機會將BMW iXxDrive40 純電豪華旗艦休旅、精品包帶回家。 7-11門市推出限量「全鄉全店隨取卡」售價888元，加碼贈送100元購物金；全店單筆消費金額滿 888元持指定信用卡結帳立折100元、OPEN POINT會員折扣後金額滿888元再送民生用品兌換券。

▲發發配合芒果採收季節，與百年抹茶老舖全新推出第二波聯名飲品。（圖／品牌提供）
▲發發配合芒果採收季節，與百年抹茶老舖全新推出第二波聯名飲品。（圖／品牌提供）
療癒系優格手搖飲「發發」，7月配合芒果採收季節，與日本京都百年抹茶老舖 TSUJIRI 辻利茶舗，全新推出第二波聯名飲品「辻利抹茶好芒優格」，茶香奶香雙重奏中每一口都喝得到芒果肉，咀嚼口感十足；「辻利抹茶椰椰歐蕾」經典抹茶歐蕾遇上升級版馬來西亞M&S椰奶，一口嚐盡日本和南洋的夏日饗宴。

發發手搖飲也宣布，7月將在公館和淡水開幕新分店，開幕慶期間「連續3日指定優格買1送1」，公館店（7月14日至16日）與淡水店（7月21日至23日），天天都有不同指定優格飲限量買1送1，首日為紫米紅豆優格、第2天發發好芒優格、第3天莓果派對優格，每日限量100 組，手搖控們千萬不要錯過！

▲發發手搖飲慶新門市開幕，指定優格飲品買1送1。（圖／品牌提供）
▲發發手搖飲慶新門市開幕，指定優格飲品買1送1。（圖／品牌提供）

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