7-11新門市有思樂冰！「設59元專區」超好買　手搖慶開幕也買1送1

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「羅浮門市」位在綿延彎曲台7線北部橫貫公路中繼點，在地居民僅千餘人，購物不便是日常。為提供在地居民便利服務與豐富生活體驗，除代收繳費、寄取包裹並設置ibon、ATM提供存提款服務等，同時規劃裝設思樂冰機台創造驚喜，食品／用品量販專區、59元均一價生活雜貨則滿足日常需求，更首次集結近30項在地好物專區。
慶祝羅浮門市開幕，統一企業關係企業康是美、夢時代購物中心、統一時代百貨台北店/高雄店、星巴克等13 個品牌通路同慶，自7月10日起至7月16日消費每滿888元獲1次抽獎資格，有機會將BMW iXxDrive40 純電豪華旗艦休旅、精品包帶回家。 7-11門市推出限量「全鄉全店隨取卡」售價888元，加碼贈送100元購物金；全店單筆消費金額滿 888元持指定信用卡結帳立折100元、OPEN POINT會員折扣後金額滿888元再送民生用品兌換券。
療癒系優格手搖飲「發發」，7月配合芒果採收季節，與日本京都百年抹茶老舖 TSUJIRI 辻利茶舗，全新推出第二波聯名飲品「辻利抹茶好芒優格」，茶香奶香雙重奏中每一口都喝得到芒果肉，咀嚼口感十足；「辻利抹茶椰椰歐蕾」經典抹茶歐蕾遇上升級版馬來西亞M&S椰奶，一口嚐盡日本和南洋的夏日饗宴。
發發手搖飲也宣布，7月將在公館和淡水開幕新分店，開幕慶期間「連續3日指定優格買1送1」，公館店（7月14日至16日）與淡水店（7月21日至23日），天天都有不同指定優格飲限量買1送1，首日為紫米紅豆優格、第2天發發好芒優格、第3天莓果派對優格，每日限量100 組，手搖控們千萬不要錯過！