接見美眾院共和黨訪團　賴清德：美方幫助對台生存發展至關重要

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賴清德表示，美國對於台灣的這些幫助，對台灣的生存發展都至關重要，台灣也希望能回饋給國際社會，除了與美國共享民主、自由、人權等價值，也致力於經濟發展及產業升級轉型，希望在未來全球重組新的產業鏈時，能對國際社會做出貢獻。
賴清德談到，目前台灣是美國對外第8大貿易國，台美之間已完成「台美21世紀貿易倡議」第一階段的簽署，後續若能完成完整的倡議，才能逐步簽訂雙邊貿易協定。此外針對台積電赴美投資，台灣將之視為重組產業鏈的一部分，也期盼美國國會給予協助，讓台美能簽署「避免雙重課稅協定」。在區域經濟方面，台灣已提出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的申請，如果能透過美國的協助順利加入，相信對台灣及整體區域經濟發展有一定幫助。
賴清德也希望促進台美國家安全進一步的合作。表示台灣會竭力維持印太的和平與穩定，也深信戰爭沒有贏家，和平是無價，但是面對中國的威脅，台灣除了做好準備，增強國防武力之外，也希望能與民主陣營站在一起，共同發揮力量。
赫恩致詞時首先感謝副總統賴清德撥冗接見。他表示，此次來訪是為了認識台灣文化及台美合作議題。訪團抵達後就充分感受到台灣的美麗及人民的熱情。
赫恩表示，台美關係非常重要與特別，雙方擁有許多共享價值與利益。加強台美夥伴關係，不僅符合華府利益，對其他國家也有幫助。他提到，駐美國台北經濟文化代表處非常努力，在美國四處奔走，到政府及國會為台灣發聲，相信這也代表台灣勤奮的價值與文化。
赫恩主席指出，今年是RSC成立50周年。RSC致力於推動洽簽台美自由貿易協定、軍事支持等，也透過跨黨派的努力，期盼台美關係未來有更好發展。台灣是少數能讓美國兩黨凝聚共識的議題之一，兩黨都非常重視台灣和全世界民主國家的安全，美國各界都非常了解台美關係的重要性。
赫恩提到，美國本周正歡慶獨立紀念日，在這個重要的日子裡，許多美國人民也了解台灣人民追求民主自由的決心，正如同他們大約250年前爭取自由的決心。他認為，和朋友與盟邦們分享自由和獨立，就是慶祝美國獨立紀念日最好的方式。
最後，赫恩再次感謝與賴清德會面的機會，在接下來的訪問行程中，將進一步討論在互相尊重的基礎上，如何加強台美合作夥伴關係。