大缺工時代來臨！日韓祭政策誘因搶人才　台灣如何留住移工？

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在日本和韓國加快腳步搶工的壓力之下，為了填補勞動力缺口，我國政府近年㯤推出制度改善計畫，例如讓長期在台灣工作的移工，有機會申請成為新住民。目前我國在2022年4月上路的《移工留才用久方案》是政府積極支持移工歸化成新住民的政策。勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，適用該方案的產業類別包括製造業、營造業、海洋漁撈、農業（限外展、農糧）、機構看護及家庭看護，或其他經部會指定之國家重點產業。移工工作滿6年，符合條件可轉為中階技術人才，之後再工作5年，薪資達到5萬500元，即可申請永久居留。
然而，台灣在薪資方面的條件卻仍輸給日本和韓國。日本的薪資約從4萬起跳，韓國的薪資也從3萬開始算，台灣移工的基本薪資雖然在2022年8月10日從1萬7千元調漲至2萬元，卻仍是2萬元至2萬5千元左右的低薪，且東南亞各國都在調整基本工資，台灣薪水方面的誘因越發下降。過往台灣還能以物價低於日本和韓國，來當作拉力，但受到疫情衝擊，日圓大貶，近期國人赴日本旅遊都能感受到明顯差異。事實上，近幾年往日本輸出的越南移工，已超越往台灣輸出的越南移工數量，台灣不再是移工心目中出國工作的首選國。
再來，韓國已陸續與14個國家簽訂國與國之間的移工互惠合約，但台灣實際合作的國家目前仍只有泰國、越南、菲律賓和印尼。但是，這四個國家的經濟都在起飛，以泰國為例，曼谷的工資已漲到1萬6千元，物價仍比台灣稍微便宜，相較之下便沒有來台灣的拉力。
另外，台灣最惡名昭彰的是高額的仲介費，過往移工來台灣，約需繳交6000美元（約等同於新台幣18萬元）以上的費用，剛來台灣時根本是負債狀況。雖然勞動部在去年明文禁止仲介公司向移工收取仲介費，僅能收服務費，移工來台第1年每月最高收取1,800元、第2年每月最高收取1,700元、第3年每月最高收取1,500元，3年合計可收取6萬元。 對於服務費收費標準等相關議題，勞動部已多次開會討論，也曾委託專家學者研究過，但是至今仍未有明顯變動。
至於留學生來台灣就讀，並在畢業後工作的意願，也有待於政府將「把留學生留在台灣」的制度完善。長期關注東南亞議題的陳尚懋教授，對於東南亞有深入研究。談到東南亞人士來台意願時，他表示「過去來台求學的東南亞學生受到法規和政府條件等限制，畢業後很難留下來工作，隨著新南向政策的推廣，目前東南亞學生的工作機會增多，間接促使學生選擇來台灣念書的意願增加。」然而，《報導者》曾揭露中州大學將留學生轉變成奴工的高等教育弊案，東南亞各國媒體一度呼籲民眾，小心來台求學卻遭詐騙，變成奴工，也造成留學生來台灣的意願有所疑慮。
立委洪申翰辦公室副主任劉盈君指出，移工或新住民在就業市場上面臨資訊權利不對等、不平等合約、勞動條件和救濟困難等問題。目前勞動部推出LINE@移點通，透過四國（英文、印尼文、越南文、泰文）語言版本為移工提供訊息推播，她期盼未來這項服務能夠做到更多業務的包攬，像是哪些雇主在找移工、居留跟工作權時間等等；而目前聘僱許可也能翻譯成移工的母國語言讓他們可以拿到，並在申請時可以使用。
台灣首位新住民立委林麗蟬也認為除了移工之外，新住民面臨很嚴重的就業問題，「很多台灣老闆、店家，看到新住民來應徵，就會不給勞健保，也不給基本薪資，做多少算多少，或是有工作叫她來、沒有叫她回去，而且這些壞雇主一次兩次欺壓成功，就會一直下去。新住民的職場權益流失，但會覺得花時間爭取自身權益，不如去找下一份工作就好了，惡性循環下變成如今缺工的社會現況。」
綜觀上述，台灣已輸在移民政策、基本薪資、仲介費用問題，拉力相較於日本和韓國十分落後。唯一可以與之競爭的或許只剩下「人權」，畢竟韓國的失聯移工人數也高達39萬，仍有許多雇主苛待移工，且不准移工轉換工作、造成移工逃跑的現象；台灣民間眾多團體呼籲移工人權，可以獲得的幫助比過往多一點。只是，台灣的人權現況也堪憂，現今台灣約有72萬名移工，但失聯移工約為8萬人，失聯人數超過總數的十分之一，除了其他產業開出更高薪資招募黑工外，外籍家事看護工和外籍漁工遭受雇主苛待的問題也頻傳，更加造成移工來源國對輸出移工到台灣的意願降低。