新生嬰「未登記就先死亡」震驚韓國！官方：已知11死178失蹤
韓國今年6月爆出「冰箱死嬰案」引發社會輿論譁然，政府在針對2000多名出生未登記的「幽靈嬰兒」進行調查後才發現有大量嬰兒遭遺棄、被殺害等情況，警察廳國家搜査本部今（4）更透露，至今已接獲209起無戶口嬰兒通報，同時掌握其中已有11死178失蹤。
國際中心楊智傑／綜合報導
電影《嬰兒轉運站》探討韓國「棄嬰保育箱」、棄嬰、墮胎等爭議話題，而近期韓國社會再度因為一名年輕女性先後於2018、2019年產下嬰兒，但僅在醫院有出生紀錄而無登記出生證明，直到警方上門後才發現這位坦言自己無力撫養的年輕媽媽冰箱內有兩具嬰屍的案件，掀起了全國「無戶嬰兒」的全面調查。
根據《韓聯社》、《首爾新聞》報導，韓國警察廳國家搜査本部在短短一個星期內接獲超過95起「無戶兒童」案調查委託，截至今日更共接獲209起無戶口嬰兒通報，警方確認已經找到20名嬰童，其餘189案內已有11名嬰兒已經死亡，另外178名兒童則仍下落不明。
在少子化狀況日趨嚴重之下，韓國今年4月新生兒僅有1萬8484人，這是自韓國國家統計廳自1981年開始統計以來，人數最低的歷史紀錄；而韓國監察部門也透過審核保健福祉部的資料，也發現自2015年至今，國內有多達2236多名在醫療機構出生的嬰童沒有登記，這顯示除了接獲的209起通報外，社會上還有不少未公開的黑數。
為此，韓國國會有意修訂當前惟親生父母能幫小孩報戶口的法規，這項新法預計將１年後正式上路，屆時將要求醫療機構在接生嬰兒的兩週內向地方政府進行通報，藉此杜絕「出生但未登記」的狀況。