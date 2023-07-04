觀光客回來了！暑假101旅客復甦 觀景台人潮達疫前8成、業績也漲
觀光客回來了！台北101觀景台參觀旅客復甦，加上暑假國旅加持，《NOWnews今日新聞》記者今（4）日實際至現場採訪，發現平日午後入館人潮相當踴躍，業者表示，台北101觀景台今年人次較去年成長近4倍，恢復到達疫情前2019年近8成，購物中心業績較去年也有約3成成長。而觀景台現有餐飲業者更透露，近期消費人數增加5成，伴手禮營業額相較上週成長4成。
記者蕭涵云/綜合報導
根據交通部觀光局觀光統計資料庫顯示，今年來台旅客人數5月有516,396人、1～5月已累計達2,179,235人。民眾有感搭捷運、造訪熱門景點區，都可碰到不少外國觀光人潮。像是台北101觀景台參觀旅客便大幅復甦，記者今實際走訪現場，發現週間平日午後入館人潮相當踴躍，據現場伴手禮店員表示，訪客越來越多，「可能因為暑假到來，這一週遊客明顯增加，昨天還比現在人更多」。
記者現場也遇到不少中南部民眾，趁著暑假帶小孩北上遊玩，領著兒子等候雞蛋糕的媽媽還分享，現場「豆花的生意實在太好，剛說還要等1個小時，只好放棄」；不少學生朋友也開心難得上台北101觀景台，慶幸今天沒有下起午後雷陣雨，可以把握時間拍美照。
台北101表示，觀景台今年人次較去年成長近4倍，恢復到達疫情前2019年近8成，購物中心業績較去年也有約3成成長；而年度累計目前最多造訪外國觀光客人數最多的是韓國，國內旅客則佔了3～4成。
而觀景台現有餐飲業者，創意造型雞蛋糕品牌KADOKADO表示，「評估人潮增加因暑假加上疫情解封，光人潮便增加5成，業績也直接成長1倍」；而7月1日展開與白水豆花獨家聯名的套餐，「更是一天就可以賣到200～300套」。
而主打由台灣果物製成輕果乾的伴手禮品牌，旅旅食光則透露，「快閃櫃從6月中進駐到現在約兩週，不僅來客數成長約3成，營業額相較上週更是成長4成」。