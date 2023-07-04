張立東手太貼(G)I-DLE成員Minnie惹議！舒華閨密Dora出面公開真相
南韓女團(G)I-DLE台灣籍成員舒華日前悄悄回台時，錄製不少綜藝節目進而結識許多台灣藝人；舒華便在(G)I-DLE於1日、2日在臺北流行音樂中心舉辦演唱會時，邀請不少台灣好友共襄盛舉，名單包含風田、張立東、謝雨芝（Dora）、李家儀、蔡瑞雪等人；待演出結束後，大夥到後台找舒華合影，粉絲卻不滿張立東與(G)I-DLE成員Minnie靠太近，詢問：「立東憑什麼蹲Minnie旁邊？」Dora代為解釋說：「因為要趕快拍攝完讓成員們去休息，當下喬位子，立東太邊邊了，有被建議說到前排蹲下，他趕快照做而已！」
記者陳雅蘭/綜合報導
Dora為了慶祝舒華回家開唱，驚喜準備許多應援點心，讓舒華非常有面子，舒華也開心發文感激Dora。此外，Dora也PO出跟舒華以及(G)I-DLE的合照，照片成員還有風田、張立東、李家儀、蔡瑞雪等人。
粉絲看到大合照後，不滿表示張立東的左手太貼近Minnie，過近的距離引發熱議，Dora對此出面幫張立東緩頰、回覆粉絲，她說：「您好，我們是舒華親自邀請的，包含我、威廉哥、風田，以及《食尚玩家》那時候有跟舒華一起錄製的工作人員，立東哥則是在半個月前就幫我們訂了開的比較晚的餐廳包廂位置，風田有禮貌透過我得到舒華的同意，才邀請立東來看演唱會，並不是他硬要參與。而他也因為怕不熟會讓對方不自在，即便在親友區也全程都在角落，沒有刻意去找舒華或成員說話，也跟舒華其他朋友親切的聊天，禮貌打完招呼並跟我確認餐廳事項後就離開了，也沒有一起吃飯。不論您平時對立東的印象如何，這一天從我的視角來看，他全程真的都是非常有禮貌的，希望聽了我的解釋能讓你理解，也希望大家不要針對這件事情苛責他，很感謝大家。」