美經濟恐衰退！渣打估聯準會利率可能凍至年底 短期美元區間震盪
美國聯準會（Fed）6月暫停升息，7月是否再升息引關注。對此，渣打銀行今（4）日認為美國經濟在未來12個月出現衰退機率7成，衰退時間點可能出現在2024年第1季，美國可能先暫停升息觀察通膨等數據，以時間換取空間，即便市場預估7月美國還會升息，但年底利率按兵不動機會也存在。
記者顏真真／台北報導
渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪進一步指出，美國經濟在未來12個月出現衰退的機率為7成，但預估的衰退時間點可能推遲到2024年第1季，較之前預期的要晚。在被壓抑的需求和疫情期間積累的超額儲蓄的幫助下，服務需求與消費仍持續支持經濟動能。然而，各項領先指標顯示，過去1年全球主要央行同步貨幣收緊政策正開始影響經濟活動。
而成熟國家和中國大陸的通膨走向產生分歧，美國和歐洲的央行持續採取強硬立場抑制通膨，而中國大陸則面臨通縮風險。因此，預期美國聯準會在年底前可能暫停升息保持觀望，2024年上半年隨著經濟衰退風險浮現而轉向降息，至於其它成熟國家如歐洲、英國將持續緊縮貨幣政策抗通膨。另一方面，中國央行為支撐經濟動能避免通縮，在6月份啟動降息，同時中國大陸官方推出了激勵措施來支持房地產和促進民間消費。
至於美元走勢，渣打銀行預期，美元指數狹幅震盪，未來3個月目標102.4，隨後可能恢復下行走勢，未來12個月重新測試100.8關卡。至於日圓，在日本央行不急於推動貨幣政策正常化，可能使美元兌日圓維持在139-140左右，但因日本通膨走高和近期工資上漲意味著日本央行調整殖利率曲線控制政策的壓力始終存在，預估美元兌日圓未來12個月回落到125至130區間。