雇主勞退提撥至15%可行？學者：恐產業外移、非典型勞工大增

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勞團指出，今年7月1日，公務人員的退撫新制《公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法》即將上路，其中，新進公務人員退休金，會從現行的「確定給付制」改為「確定提撥制」，並設立個人專戶，而強制提撥費率15%當中由政府代表雇主負擔65%，換算起來，政府將會提撥給新進公務人員9.75%，高於現在勞退新制中規定雇主提撥給勞工的6%，希望爭取與公務人員一樣的提撥率。
陳國樑說，目前一般勞工的退休金，除了雇主提撥不低於6%外，還能再自提最多6%，且不計入所得稅，勞團的訴求稍微強烈一點，因為公務人員仍要自提5.25%，若真的修法，把雇主提撥率下限拉高到15%，等於完全由雇主負擔，勞工不用負擔任何比率，標準有點太高，對於整體產業、勞動市場會出現非常大的變化。
陳國樑表示，把所有提撥率的責任都壓在雇主身上，雇主在既有薪資、勞健保上，還要再多負擔一筆勞退提撥，最主要的影響就是勞動成本大幅增加，當雇主意識到國內勞動這麼貴，就會加速把產業、公司、工廠等外移到勞動成本較低的國家，也就是薪資或勞健保、勞退保障不高的國家。
他說，移不走的，就會聘僱更多的契約勞工、減少正職員工，因為有一些契約勞工、非典型勞工不受《勞動基準法》全面保障，雇主可免保勞健保、提供勞退提撥等，可以降低勞動成本，長久下來，國內勞動市場會產生質變，正職變非典型勞工，非典型人力成為就業市場主流，對於勞動市場是一大衝擊；雇主一下子提撥很多退休金，讓勞工退休比較有保障，勞工可能會提早退休，對於整體就業、勞動生產有一定影響，這些都要納入修法的考量。
另外，他認為，整個勞工退休制度最大問題在於勞保，而非勞退，因為勞退金為個人專戶，繳了多少都是自己的，不用擔心有破產問題，但勞保採取的是基金制，就像是保險，收保費來給你退休金，但現今少子化嚴重，收的少、付的多，就會有破產危機，目前預估2028年會破產，即使政府不斷撥補勞保基金也是「救急不救窮」，因此勞保一定要改革，否則當勞工活得越久，勞退帳戶的儲蓄用完，勞保又倒，退休保障就會蕩然無存。