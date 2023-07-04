變胖增加20％腸胃癌風險！　美國研究：這2個年齡層最危險

我是廣告 請繼續往下閱讀
20%的癌症可歸因於體重增加過多過去曾有研究顯示，脂肪細胞會向免疫細胞發出信號，讓免疫細胞遷移到身體含有較高的脂肪細胞的區域，而肥胖產生的發炎作用會導致細胞分裂得更快，隨著時間的推移而增加患癌症的風險。據世界癌症研究基金會和國際癌症研究機構的估計，大約有20%的癌症可歸因於體重增加過多。
因為過去曾有研究發現，青春期變胖和癌症相關性特別高。俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心的研究人員發表的新研究，特別針對生命不同階段的身體質量指數（BMI）與患胃腸道癌症的風險之間的關聯。參與者依年齡被分為不同的人生階段，成年早期為20歲，成年中期是50歲，55歲或以上則是成年晚期。
年輕發胖和晚年變胖最危險研究人員收集了131,161名參加攝護腺癌、肺癌、結直腸癌和卵巢癌篩檢的患者的數據，並根據世界衛生組織指南對參與者進行分類：BMI小於18.5為體重過輕，18.5 至 24.9為正常，25至 29.9為超重，30以上為肥胖。此外，因為之前的研究認為服用阿斯匹靈可降低胃腸癌的風險，因此，這個研究也同時報告參與者在過去12個月內，服用阿斯匹靈相關藥物的頻率與反應。
在追蹤參與者13年後，研究人員分析發現，在20歲成年早期和55歲後的成年晚期BMI超標或肥胖的參與者，以及在成年早期從體重不足或正常BMI者，到成年晚期BMI超重或肥胖的參與者，都會增加胃腸道癌症，甚至也會升高結腸直腸癌的風險。
而且這些人服用阿斯匹靈後並未改變罹癌風險，研究人員認為，這可能意味著高BMI會抵消掉藥物的防癌作用，未來需要更多的研究來了解阿斯匹靈對超重或肥胖人群的影響。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58380
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw