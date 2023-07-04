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插旗搖擺州再出招！柯文哲布局台中山線　逛廟東夜市吃鳳梨冰

▲柯文哲、蔡壁如今參拜豐原慈濟宮，許願明年以不同身份回來還願，張睿倉站在柯的正後方。（圖／記者顏幸如攝，2023.07.04）
▲柯文哲、蔡壁如今參拜豐原慈濟宮，許願明年以不同身份回來還願，張睿倉站在柯的正後方。（圖／記者顏幸如攝，2023.07.04）

記者顏幸如／台中報導

根據最新民調，柯文哲在台中市的支持度領先其他總統參選人，繼推出蔡壁如征戰海線中一選區，民眾黨擬擴大立委提名人數，在台中山線插旗。柯文哲今參拜豐原慈濟宮、逛廟東夜市吃鳳梨冰，受到年輕人熱烈歡迎。台中市黨部透露，將推薦前大雅區里長張睿倉在山線參選，由年輕人挑戰現任國民黨立委楊瓊櫻。

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柯文哲今（4）日下午在民眾黨前立委蔡壁如、市黨部主委江和樹等人陪同下，參拜豐原慈濟宮，和廟方主委陳誌鋒及幹部座談，廟埕早已聚集民眾等著拍照，一行人接著逛廟東夜市品嚐鳳梨冰。

▲柯文哲享用廟東夜市知名的鳳梨冰，露出「受不了太冰了」的表情。（圖／民眾黨提供，2023.07.04）
▲柯文哲享用廟東夜市知名的鳳梨冰，露出「太冰受不了」的表情。（圖／民眾黨提供，2023.07.04）
江和樹受訪時透露，明年適逢慈濟宮建廟300年，將舉行五朝清醮盛事大典，主委陳誌鋒已邀請參加。柯文哲強調屆時一定會排除萬難參與，也希望明年重返慈濟宮時，能以不同身份參拜媽祖還願。

《Newtalk新聞網站》今日發布民調結果，柯文哲在台中市支持度居冠、小幅領先第2名的賴清德。台中向來被視為搖擺州，民眾黨不斷強調2024將「決戰中台灣」，繼6月底宣佈提名前立委蔡壁如參選海線中一選區、挑戰民進黨立法院副院長蔡其昌，今柯文哲再走訪山線地區，外界聯想應是有新佈局。

江和樹表示，明天他將以中央委員身份正式建議黨中央，在台中第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）給年輕人機會，徵召張睿倉參選。若中央黨部首肯，可望在7月下旬正式公佈。38歲的張睿倉是前大雅區上雅里長，曾披民眾黨戰袍參選立委、市議員落馬，對於可望被徵召參選，張睿倉表示願為黨而戰。

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