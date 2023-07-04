全台高溫燒蕃薯！明「13縣市」齊發高溫示警 週末天氣會更熱
中央氣象局預報指出，明（5）日臺灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲且高溫炎熱，午後山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。苗栗以北沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖易有8至9級強陣風；東南部地區易有焚風發生，各地高溫普遍可達33度至35度，13縣市發高溫示警，預估週末會更熱。
記者鍾怡婷/綜合報導
明（5）日白天花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；雲林縣地區、臺南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市地區、臺北市地區、新北市地區、桃園市地區、新竹縣地區、苗栗縣地區、宜蘭縣地區、臺東縣地區為黃色燈號，高溫達36度以上。
根據天氣風險預報表示，週四到週日維持西南風環境，水氣較少，西半部清晨的降雨變得更零星，午後熱對流也會明顯減少，天氣大致穩定，溫度的狀況也仍然是偏高的情況，加上太平洋高壓勢力比較偏南，高壓北側環流的西風有可能將中國上空的乾熱空氣帶往台灣，使白天高溫時間再拉長，極端高溫出現的機會也會更高。
本週的溫度有越來越高的趨勢，而且白天溫度偏高的時間較長，加上天氣也越來越穩定，平地難有午後對流雨降溫，出門在外務必要做好防曬準備，也需要適時補充水分，預防熱傷害發生。
氣象局預報接下來7日至9日各地更熱，高溫普遍可達34度至36度，桃園以北、花東縱谷注意37度以上高溫，南部容易出現焚風，各地天氣大多晴朗，午後雷雨更為減少，受到西南風影響，清晨上午中南部少量零星雨，週末避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。
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