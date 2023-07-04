賈靜雯女兒18歲了！修杰楷相處梧桐妹像朋友 「要帶她去夜店」
結婚8周年，賈靜雯在《ELLE》回憶，如果沒有遇到老公修杰楷，這8年或許是自己帶著大女兒梧桐妹長大，「當時40歲的我，也沒想過再生，怎麼想得到會再懷孕？」跟大女兒的相處，對夫妻倆是不一樣的挑戰，賈靜雯說：「我跟大女兒還是會有一些磨合，但沒有很激烈的過程，還是可以溝通。他跟大女兒像朋友，反而相處比較輕鬆一點。」修杰楷笑著說：「我沒有在管她。」賈靜雯爆料：「他一直在說我女兒18歲要帶她去夜店，滿好的。」
記者羅凌筠/綜合報導
談到他們對孩子教養的期望，他們希望培養孩子擁有善良，也永保對世界充滿好奇的心。是否有送給孩子的愛情箴言？賈靜雯談到：「其實我一直跟老大說勇敢去愛啊！受傷了也是愛的過程，沒有什麼！這樣就不會把這件事情看得太嚴重，但這也需要學習。沒有什麼箴言不箴言，你想清楚了，感覺對了，我們大人就只能陪伴。」
最近在忙著錄製《乘風破浪2023》的賈靜雯，有一段時間不在家，孩子非常思念媽媽，前幾天，咘咘知道媽媽要比賽，希望媽媽得第一名，波妞則說：「我不想媽媽比賽第一名，因為她就可以回來陪我，我不想她不在身邊。」咘咘則說：「媽媽在做自己喜歡的事情啊，妳要替媽媽開心啊！家裡有爸爸啊！我們有那麼多人照顧很好啊。」成熟的回答令人感動，修杰楷說：「因為我平常也是這樣跟孩子們說。」
修杰楷回想近日自己帶著2個孩子一起去滑雪，「因為我們都是初學者，在雪場中一起滑下去的那一刻很感動。我還幫她們錄影，我想成為這樣的父親，陪她們運動！而且早上起床她們超乖，自己穿好衣服提醒我：『爸爸，吃早餐了！』她們知道媽媽不在，就是要獨立。」