快訊／七朵花仔仔逝世「享年35歲」　陳喬恩老公、小潔哀悼好友

藍正龍《成功補習班》致敬恩師陳俊志　哽咽：真的太想念他

▲藍正龍自編、自導《成功補習班》，哽咽致敬恩師陳俊志。（圖／記者陳明中攝影）
▲藍正龍自編、自導《成功補習班》，哽咽致敬恩師陳俊志。（圖／記者陳明中攝影）

記者黃雅琪/台北報導

2023年第25屆台北電影節閉幕片《成功補習班》，今（4）日在台北市中山堂舉行首映，導演藍正龍率主要演員詹懷雲、邱以太、巫建和、林奕嵐、侯彥西出席，和影迷一同觀賞這部感動人心的青春成長愛情電影，藍正龍創作這部作品除了紀念恩師陳俊志，也為⾃⼰青春做告別，他哽咽說：「謝謝台北電影節，我2019年開始籌拍，現在拍完了，完成人生很重要的夢想，這3年沒有白費，真的太想念他了。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台北電影節閉幕片《成功補習班》世界首映，導演藍正龍（左三）帶主演們盛裝出席。（圖／記者陳明中攝影）
▲台北電影節閉幕片《成功補習班》世界首映，導演藍正龍（左三）帶主演們盛裝出席。（圖／記者陳明中攝影）
《成功補習班》由藍正龍自編、自導，致敬已逝的同志紀錄片導演陳俊志，他曾是藍正龍國中時期的補習班老師，兩⼈感情深厚，陳俊志於2019年過世，藍正龍當時便萌生拍攝這部片的想法：「2018年年底，我心中很重要的一個朋友，也是補習班老師離開了這個世界，我一直在想他教我的東西，想把難過的事情、想念他的痛苦記錄下來。」

藍正龍笑談選角過程，他認為詹懷雲擁有白爛特質，邱以太則是為了女性觀眾，因為他顏值很高！巫建和有次騎腳踏車巧遇藍正龍，藍正龍突然覺得他很適合，立刻把劇本送過去。聊到唯一的女生林奕嵐，藍正龍說：「我私心要挑喜歡的，加上她眉毛真的好像海苔，我告訴她這部電影雖然是男生戲，但我一定會把妳拍得超級漂亮。」

▲巫建和（左起）、邱以太、詹懷雲在台北電影節閉幕片《成功補習班》飾演調⽪的⾼中男生，是補習班裡令⼈頭痛的3劍客。（圖／台北電影節提供）
▲巫建和（左起）、邱以太、詹懷雲在台北電影節閉幕片《成功補習班》飾演調⽪的⾼中男生，是補習班裡令⼈頭痛的3劍客。（圖／台北電影節提供）
詹懷雲、邱以太、巫建和，在片中飾演來自不同家庭的高中生，面臨性別認同混亂、對未來感到迷茫，同時渴望愛情，直到在補習班遇見侯彥西飾演的「小志老師」，一段尋找自我的旅行就此啟程。詹懷雲和邱以太飾演「換帖兄弟」，偷看A片、打鬧嬉戲，連睡覺都躺同張床，年齡相仿的兩人根本不需要培養默契。

藍正龍分享，詹懷雲角色原型正是他自己，將許多年少輕狂的胡鬧時光，都放進電影裡。片中有幕詹懷雲全裸在家偷看A片，不小心打翻泡麵在重要部位上，詹懷雲第一次嘗試大尺度演出很緊張：「我沒有脫那麼光過，還問了導演2次確定要脫嗎？還好因為前製準備很完善，很有安全感，拍攝順利，希望我的屁股是好看的。」邱以太聽了在旁答腔：「挺圓潤的！」笑翻全場。

▲《成功補習班》詹懷雲（右）、邱以太（左）演出青春正盛的高中生。（圖／華納兄弟）
▲《成功補習班》詹懷雲（右）、邱以太（左）演出青春正盛的高中生。（圖／華納兄弟）
巫建和再度穿上高中制服，飾演補習班主任的兒子，個性木訥害羞，總是被詹懷雲、邱以太的惡作劇拖下水，他笑說：「他們都很好笑，尤其詹懷雲不知道在白爛什麼，每天拍攝都很開心，有回到高中時期的感覺。」林奕嵐飾演補習班班花，自評「有義氣」這點和角色很像，也笑說自己眉毛的確像海苔。

▲《成功補習班》詹懷雲（左）、邱以太（右）是補習班裡的麻煩人物，經常失誤被打手心。（圖／華納兄弟）
▲《成功補習班》詹懷雲（左）、邱以太（右）是補習班裡的麻煩人物，經常失誤被打手心。（圖／華納兄弟）
▲侯彥⻄（左）在台北電影節閉幕片《成功補習班》飾演老師，帶領學生們開啟尋找⾃我的旅程。（圖／台北電影節提供）
▲侯彥⻄（左）在台北電影節閉幕片《成功補習班》飾演老師，帶領學生們開啟尋找⾃我的旅程。（圖／台北電影節提供）
侯彥西角色極具挑戰，要扮演一個真實人物，他跟藍正龍在開拍前花了很多時間討論，希望更加貼近陳俊志的個性樣貌。侯彥西回憶兩人初次碰面，藍正龍就說了自己和陳俊志道別的過程，侯彥西說：「當時他邊掉淚邊跟我分享，我相信老師對導演影響一定非常大，所以演出時壓力很大。」侯彥西後來買了陳俊志的書《台北爸爸，紐約媽媽》，並看了很多關於陳俊志的訪談，希望用自己的方式去呈現溫暖的人物。《成功補習班》將於9月22日上映。

快訊／藍正龍證實9年婚姻結束　談周幼婷泛淚：會一起陪孩子長大

藍正龍《成功補習班》紀念已故恩師！自爆青春期「害羞往事」

台北電影節開幕！春風、宋芸樺爆愛苗　藍正龍自揭青春期私密回憶

藍正龍離婚首現身！掰了9年妻周幼婷　「同框林志穎」露燦笑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀