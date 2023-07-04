藍正龍《成功補習班》致敬恩師陳俊志　哽咽：真的太想念他

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藍正龍笑談選角過程，他認為詹懷雲擁有白爛特質，邱以太則是為了女性觀眾，因為他顏值很高！巫建和有次騎腳踏車巧遇藍正龍，藍正龍突然覺得他很適合，立刻把劇本送過去。聊到唯一的女生林奕嵐，藍正龍說：「我私心要挑喜歡的，加上她眉毛真的好像海苔，我告訴她這部電影雖然是男生戲，但我一定會把妳拍得超級漂亮。」
詹懷雲、邱以太、巫建和，在片中飾演來自不同家庭的高中生，面臨性別認同混亂、對未來感到迷茫，同時渴望愛情，直到在補習班遇見侯彥西飾演的「小志老師」，一段尋找自我的旅行就此啟程。詹懷雲和邱以太飾演「換帖兄弟」，偷看A片、打鬧嬉戲，連睡覺都躺同張床，年齡相仿的兩人根本不需要培養默契。
藍正龍分享，詹懷雲角色原型正是他自己，將許多年少輕狂的胡鬧時光，都放進電影裡。片中有幕詹懷雲全裸在家偷看A片，不小心打翻泡麵在重要部位上，詹懷雲第一次嘗試大尺度演出很緊張：「我沒有脫那麼光過，還問了導演2次確定要脫嗎？還好因為前製準備很完善，很有安全感，拍攝順利，希望我的屁股是好看的。」邱以太聽了在旁答腔：「挺圓潤的！」笑翻全場。
巫建和再度穿上高中制服，飾演補習班主任的兒子，個性木訥害羞，總是被詹懷雲、邱以太的惡作劇拖下水，他笑說：「他們都很好笑，尤其詹懷雲不知道在白爛什麼，每天拍攝都很開心，有回到高中時期的感覺。」林奕嵐飾演補習班班花，自評「有義氣」這點和角色很像，也笑說自己眉毛的確像海苔。
侯彥西角色極具挑戰，要扮演一個真實人物，他跟藍正龍在開拍前花了很多時間討論，希望更加貼近陳俊志的個性樣貌。侯彥西回憶兩人初次碰面，藍正龍就說了自己和陳俊志道別的過程，侯彥西說：「當時他邊掉淚邊跟我分享，我相信老師對導演影響一定非常大，所以演出時壓力很大。」侯彥西後來買了陳俊志的書《台北爸爸，紐約媽媽》，並看了很多關於陳俊志的訪談，希望用自己的方式去呈現溫暖的人物。《成功補習班》將於9月22日上映。