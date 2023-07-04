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兩大管教過當案件引起社會譁然
日前一名父親公開自己用藤條處罰女兒的影片與照片，今年才小五的女童跪在地上，被打得渾身傷、痛得哀號，而父親的理由竟是只因為女孩考第 5 名此案涉嫌暴力管教。亦有另一名兒科醫師坦言自己在管教上遇到困難，為了讓孩子記取教訓，選擇「打了小孩」，引起社會譁然，此案最後也被通報 113。
2022 年，家暴案總共通報 156,864 件，其中為兒少保護案件高達 25,193。台大醫院小兒部兒童胸腔與加護醫學科主任、同時也是兒少保護醫療中心主任呂立，接觸過形形色色的兒少保護案件。他指出，施虐者的對象通常以父母與主要照顧者為多，也是受虐兒生活中的核心對象。
家庭構成與家暴無關，只與個人最相關
不過家庭的構成型態，與家暴與否並無直接相關，呂立認為，單親、再婚等情形只能當作風險因子，不會因為家庭有著特別的構成，就一定跟家暴有關。以單親家庭為例，單親照顧者可能需要獨自承擔照顧、經濟與親職壓力，但優勢是可以獨自決定規劃；若為雙親家庭，磨合洽當或許壓力可均分，但雙方意見磨合的過程可能也會成為壓力來源。
因此，家暴案是否發生，與當事人本人的個性、情緒管理能力與壓力耐受度最相關。呂立強調，「每個人對於挫折忍耐力和壓力忍受力的承受能力不同，的確有人在外形象非常好，但我們不會知道，當壓力超過承受閾值，他的表現會不會出現變化。」有時候理智線斷裂，衝動與暴力攻擊，就可能成為他們下意識的反射動作。
家暴使兒少背負深刻創傷，專家皆不樂見
家暴對兒少的創傷，會因受虐者的年齡、方式、持續時間、引起的傷害等原因而有所不同，後續的議題還包含兒少所受的創傷是否能療癒。無論孩子是否經歷家暴或看見家暴，或多或少都會受到影響。呂立提到，過去曾有個病童生前最大心願就是父母不要再吵架，顯見家庭氛圍對孩子的深刻衝擊。
呂立強調，所謂的暴力已經不是解決問題的方法，而是發洩情緒的管道，以此控制他人的手段。兒科醫學會發布聲明表示，可以理解家長教養孩子的壓力，但「體罰」沒有辦法達到教養目的。對孩子施以「暴力」，即使暫時有讓孩子害怕恐懼的效果，但長遠來看，反而容易造成孩子腦部發育、永久性神經、精神等創傷，與行為偏差，最後造成嚴重身心健康與社會問題。
針對施虐者的支持與照顧，台灣尚且不足
至於家長可以尋求哪些資源？如果已經是被通報 113 的家庭，由醫院成立的兒少保護中心大多會介入幫助家長，呂立指出，課程內容通常會從分析壓力開始，助家長尋找自己的地雷、被踩雷後如何情緒控制，以及親職教育等，在醫療院所及社區，都能找得到精神科醫師、心理師幫忙。
但呂立也點出現行制度下的困境，目前對於施虐者的處置，僅僅是以團體課程方式進行 6 次心理治療，如果行為不改變，就算將施虐者與受虐者隔離，也難保家暴就不會再發生，因此施虐者本身的支持、輔導跟照顧相當重要，需要心理師，或者治療團隊，一步一步地進行長期輔導。
呂立指出，對於施虐者的治療過程，國外通常會持續追蹤一年，且每周都會安排治療，每一次療程設定一個目標，鼓勵他們去完成，確定能在過程中改善。雖然台灣關於親職教育的課程、書籍很多，但課程結束後，只要施虐者自己未覺察、不願意學習，甚至拉不下臉改變，就只會是徒勞。
家長育兒壓力需適當提出、尋求資源
針對平時有育兒壓力的家長，兒科醫學會強調，希望所有教養兒童的家長與照顧者，正視本身遭遇到的生活壓力與心理創傷，必要時積極求助各種資源，如心理諮商等，可以為了孩子而勇敢面對，好好學習情緒管理、達成非暴力溝通與正向教養，以適當的方式來教養孩子。
兒科醫師也是人，一樣可能出現管教不當的問題，在親職教養過程中預見的困境，有如每一個平凡無奇的家庭；而單親家庭也不應該被貼上標籤，因為他們不見得就會管教失能，最終還是得回歸到人的身上，一旦發現自己情緒控管不佳、容易衝動行事，建議尋求第三方協助，以免最終發生遺憾，更使親子關係出現難以彌補的傷口。
文／陳韋彤 圖／楊紹楚
諮詢專家：台大醫院小兒部兒童胸腔與加護醫學科主任呂立
參考資料：兒科醫學會聲明、衛生福利部家庭暴力防治統計專區
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 家暴案件頻傳！醫籲：家暴不應貼上性別、單親的標籤