福島核廢水入海IAEA開綠燈　日政府：將確認排放時程

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葛羅西（Rafael Grossi）下午到日本首相官邸（行政中心）拜會岸田文雄時將報告交給岸田。
葛羅西下午5時左右在日本記者俱樂部召開記者會表示，IAEA即便在含氚核廢水排放的階段也會基於中立、客觀的立場持續評估計畫的安全性，此計畫是日本政府與東京電力公司數十年的作業，IAEA將持續確認是否符合國際安全標準。
日本政府的想法是希望能爭取國際機構的科學評估，以此擔保排放計畫的信賴性與透明性。日本政府將仔細研究IAEA的報告內容，就含氚核廢水何時排入海洋一事做出最後判斷。
有關福島第一核電廠的含氚核廢水具體排入海洋的時程，日本政府發言人、官房長官松野博一6月27日在例行記者會上表示，政府將在確認安全性及風險評估的對策後做出判斷。
2011年311大地震與海嘯侵襲日本東北地區，福島核電廠6座反應爐有3座熔毀，為讓反應爐內熔融核燃料保持在穩定狀態，須持續注水冷卻，這些冷卻水加上流進反應爐的地下水及雨水等，形成含有超高濃度放射性物質的「污染水」，每天以140公噸的速度持續增加。
這些污染水經過多核素處理系統（ALPS）去除氚以外的輻射物質，最後變成「核廢水」，這種含有氚的核廢水日積月累，被貯藏在核電廠腹地內。
日本核電廠排放含氚核廢水入海時，不得超過標準值每公升6萬貝克。東電公司表示，在排放核廢水前會先稀釋，直到每公升含氚量不到1500貝克，也就是日本規定飲用水含氚上限值的1/40，並且會通過海底隧道排放到約1公里外的海域。（編輯：周永捷）1120704