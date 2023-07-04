外籍看護確診猴痘！可能感染源調查中　猴痘疫苗接種擴大7／5起正式實施

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新增21例本土猴痘 1確診者為外籍看護疾管署7月4日公布，國內新增23例猴痘（Mpox）確定病例，其中21例為本土、2例為境外移入個案（分別來自菲律賓及越南），居住縣市以北部最多為15例，其次為中部5例、南部3例，年齡介於10多歲至40多歲，發病日介於6月19日至6月30日，分別於6月27至7月3日確診。
其中1例為北部30多歲外國籍女性，該名個案因6月21日身體出現水泡等症狀就醫，6月30日因症狀未緩解再度就醫，經醫師評估後採檢通報，並於7月2日研判為確定病例。
疾管署表示，因該案職業為外籍看護，衛生局已緊急聯繫並匡列高風險接觸者共6人進行相關防治措施，經初步疫調結果，目前接觸者均無出現相關症狀，衛生局將持續進行可能感染源調查。
猴痘疫情仍處高原期 7／5起疫苗正式擴大接種根據疾管署統計，國內目前已累計221例確定病例，分別為本土206例、15例境外移入，其中155例已康復，6例仍住院治療中、60例於居家自主健康管理中。
而依趨勢圖來看，目前國內猴痘疫情仍處於高原期。疾管署表示，將依據6月28日召開之衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議決議，擴大猴痘疫苗接種對象，將自7月5日起正式調整Mpox疫苗暴露前預防（PrEP）接種對象。
原先「近6個月內曾有高風險性行為者，例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者等」，放寬為「近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」。
疾管署也提醒，經統計確診個案中約9成無接種疫苗，而可接種第2劑疫苗之民眾，應儘速完成第2劑接種，以達9成保護力，此外，接種疫苗後，身體需約需14天時間才會產生抗體，因此提醒在14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58423
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