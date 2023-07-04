3歲童高燒、咳嗽不止　竟是「1病毒」合併肺炎鏈球菌感染

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人類間質肺炎病 好發2-3歲以下幼童台北慈濟醫院兒科部吳秉昇醫師表示，人類間質肺炎病毒並不少見，臨床表現類似於呼吸道融合病毒，可能導致上呼吸道或下呼吸道感染。常見的臨床症狀包括咳嗽、發燒與呼吸急促，有些個案可能發展成細支氣管炎、哮吼、熱痙攣、肺炎及腦炎等嚴重疾病。
此種病毒好發於2至3歲以下的幼童，具有氣喘、肺部疾病史與免疫系統較弱者容易使其症狀更加嚴重。春末夏初的季節可能出現流行期，診斷方式可透過抗原篩檢與核酸檢測來確認，如果懷疑進展為肺炎就需要進一步影像學檢查。
尚無藥物或疫苗可治療與預防 2表現需住院人類間質肺炎病毒目前尚無抗病毒藥物或疫苗可治療或預防，主要以支持性療法為主。一般而言，若病人出現痰多、氣促的表現時，就可能有住院的需求，而除了症狀治療藥物外還能夠以蒸氣噴霧治療及氧氣帳等輔助的方式，利用水分子稀釋呼吸道黏液及分泌物，使痰容易咳出，也減輕局部刺激、發炎腫痛等不適。
合併細菌感染肺部 恐發生嚴重併發症若是人類間質肺炎病毒合併肺炎鏈球菌等細菌感染時，則需要使用盤尼西林或第三代頭孢子素類抗生素治療。吳秉昇醫師指出，如果兒童除了呼吸道病毒感染之外，一旦合併肺炎鏈球菌或金色葡萄球菌等細菌感染肺部，症狀將會嚴重許多，甚至可能會出現氣胸、廔管以及肋膜積膿等嚴重併發症，不可輕忽。
3招有效預防 出現不適應盡快就醫新冠疫情雖漸趨緩，但接踵而來的人類間質肺炎病毒持續在校園、社區傳播。吳秉昇醫師提醒，戴口罩、勤洗手且注意環境清消仍是病毒預防最直接且重要的方式。在流行期間，家長若發現孩童出現咳嗽、呼吸喘、腹痛、持續高燒不退、食慾活力下降等症狀時，應及時就醫診治，避免病情持續惡化。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58383
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