失業人數破百萬！越南出口業衰竭　成衣業成重災區、掀起裁員潮

泰國兩大黨互相妥協　民族黨黨魁出任眾院議長

▲泰國國會議員今天投票同意一名小黨領袖兼資深政治家汪穆罕默德出任眾議院議長，這可能導致前進黨領袖皮塔組建新政府的努力變得更加複雜。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國國會議員今天投票同意一名小黨領袖兼資深政治家汪穆罕默德出任眾議院議長，這可能導致前進黨領袖皮塔組建新政府的努力變得更加複雜。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社曼谷3日綜合外電報導）泰國國會議員今天投票同意一名小黨領袖兼資深政治家汪穆罕默德出任眾議院議長，這可能導致前進黨領袖皮塔組建新政府的努力變得更加複雜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
法新社報導，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）昨天宣布國會正式開議。泰國於5月14日舉行國會眾議院選舉，皮塔（Pita Limjaroenrat）領導的前進黨（Move Forward）拿下151席，成為國會最大黨；為泰黨（Pheu Thai）則以141席成為第2大黨。

皮塔已組建一個8黨聯盟，其中包括為泰黨，但聯盟席位僅有312席，遠低於參眾兩院過半所需的376個席位，以確保皮塔可在7月中的投票中獲任命為總理 。

前進黨和為泰黨就眾院議長人選爭執數週後，最終在昨晚選定79歲的民族黨（Prachachat）黨魁汪穆罕默德（Wan Muhamad Noor Matha）出任這個重要職位。

汪穆罕默德是來自南部地區的馬來裔穆斯林，曾任眾院議長，並與為泰黨領導階層關係密切。他是唯一的議長提名人，接下來議長人選仍須王室批准。

他告訴眾議院議員，「我將公正不阿地履行職責…透明地評估法律草案和請願書，以改善所有泰國人民的生活。」

他的首要任務之一就是排定時間，以讓750名議員組成的參眾兩院投票選出總理，以組建下一屆政府。議長還擁有決定國會議程的權力。

目前尚不清楚如果皮塔未獲得過半的376票，8黨聯盟的下一步行動將是什麼。若要當選總理，皮塔還需要來自敵對政黨或親軍方參院成員的64票，但5月選舉結束後，前進黨因推動修改嚴厲的「冒犯君主罪」，與參院發生衝突。

上月，泰國選舉委員會還展開了一項調查，以釐清皮塔是否有資格競選公職，因為他涉嫌擁有一家現在已停止運作媒體公司的股份。據規定，國會議員不得持有媒體股份。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1120704

把握「回頭客」！泰國再度暫緩徵收入境觀光費　延至明年初實施

受虐大象引發外交風波　從斯里蘭卡空運回泰國

配合新南向！外交部：8／1起延長泰國、汶萊、菲律賓來台免簽1年

泰國社會貧富懸殊難解、總理難產政局撲朔迷離　年輕人焦慮加劇

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀