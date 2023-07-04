泰國兩大黨互相妥協　民族黨黨魁出任眾院議長

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皮塔已組建一個8黨聯盟，其中包括為泰黨，但聯盟席位僅有312席，遠低於參眾兩院過半所需的376個席位，以確保皮塔可在7月中的投票中獲任命為總理 。
前進黨和為泰黨就眾院議長人選爭執數週後，最終在昨晚選定79歲的民族黨（Prachachat）黨魁汪穆罕默德（Wan Muhamad Noor Matha）出任這個重要職位。
汪穆罕默德是來自南部地區的馬來裔穆斯林，曾任眾院議長，並與為泰黨領導階層關係密切。他是唯一的議長提名人，接下來議長人選仍須王室批准。
他告訴眾議院議員，「我將公正不阿地履行職責…透明地評估法律草案和請願書，以改善所有泰國人民的生活。」
他的首要任務之一就是排定時間，以讓750名議員組成的參眾兩院投票選出總理，以組建下一屆政府。議長還擁有決定國會議程的權力。
目前尚不清楚如果皮塔未獲得過半的376票，8黨聯盟的下一步行動將是什麼。若要當選總理，皮塔還需要來自敵對政黨或親軍方參院成員的64票，但5月選舉結束後，前進黨因推動修改嚴厲的「冒犯君主罪」，與參院發生衝突。
上月，泰國選舉委員會還展開了一項調查，以釐清皮塔是否有資格競選公職，因為他涉嫌擁有一家現在已停止運作媒體公司的股份。據規定，國會議員不得持有媒體股份。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1120704