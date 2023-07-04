黨內醞釀全代會換侯？謝龍介：有人蠢蠢欲動　但那是不可為

潛艦國造原型艦9月下水僅為「封殼」　專家：不需糾結名詞定義

▲總統蔡英文(中)為潛艦國造建造案之設計及行政大樓揭牌。(圖／台灣國際造船提供，2020.11.24)
▲總統蔡英文(中)為潛艦國造建造案之設計及行政大樓揭牌。(圖／台灣國際造船提供，2020.11.24)

記者呂炯昌／台北報導

花費493億元打造的國造潛艦原型艦預定9月舉行下水儀式，外界質疑僅是封殼。有退將投書媒體質疑「封殼」，而不是「下水」，因為典禮是在水泥地的廠房內舉行，而不是可以放水的船塢。全世界潛艦部隊沒有把封殼當下水，如果我國仍稱下水，恐會鬧國際大笑話。對此，有專家指出，下水實質包含全艦結構工程、船段接合工程、殼外裝備工程、殼上水密工程，以及穩度安全等項目完成，通過檢驗，是否實際移至水中，其實無實質必要。下水僅是一傳統造船工程節點名詞，不需要糾結名詞定義。

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾參與劍龍級潛艦建造的台船公司顧問鍾慶富、中國造船暨輪機工程師學會理事長陳建宏聯合投書媒體指出，傳統船舶建造，會在乾塢完成船殼水密相關工程後即下水，並拖曳至碼頭再進行艤裝工程及測試，以提高乾塢使用率；在軍艦建造上，考量所需設施能量，可在船塢內，也可在陸上廠房執行，諸如成功級艦、光華三號錦江級艦、光華六號飛彈快艇、磐石軍艦、以及玉山軍艦等造艦案，皆在陸上達到高建造組裝成熟度後，實施下水、裝備測試與出海試俥的實例。因此，實施下水工程的時機，端視個別建案特性與期程、船廠資源而定。

專家指出，下水實質包含全艦結構工程、船段接合工程、殼外裝備工程、殼上水密工程，以及穩度安全等項目均應完成及通過檢驗，至於是否實際移至水中並無實質必要；反而，若能無需移至水中，就能完成上述項目之檢驗，則可讓建造作業在相對安全、穩定與可控的環境下，接續執行艤裝工程，同時藉助岸置設備，來執行先期廠試工作，既縮短真正下水後、浮船接續執行之廠試與公試工作期程，又能降低測試風險與提高品質與工作效率。至於下水節點是否需真正接觸水面或將船移至水中，靠泊與碼頭或乾塢塢壁，就工程節點並無太大差異。

專家表示，潛艦國造案事涉高度機敏性，建造工程必須於機敏管制場域內進行，而台船的百萬噸級大塢的場域過廣，難以完全滿足機密管制要求，況且同期間尚有其他商用船舶建造共用需求；為此，台船規劃建造專用陸上廠房，除滿足全案機敏管制的要求，更著眼於在陸上廠房內執行建造工作，具穩定溫溼環境、妥善精密加工機具，以及各類系統裝備測試岸基支援設施，讓全案盡可能達到測試備便程度，再行實際浮船，以降低工程風險；相信此相關規劃是以負責任態度對全案最好的安排。

專家指出，下水僅係一傳統造船工程節點名詞，不需糾結名詞定義；況且不論封殼、或浮船，皆是造船造艦過程中必經的其中品質檢驗節點而已，在整體過程中，較重要的是建造階段中最後所進行的廠試與公試(品質驗收)，來確認是否符合操作與作戰要求，並做為後續艦精進之參考依據；為此，應綜合風險、效率與品質，才會對潛艦國造政策與國防自主有所助益。


潛艦國造涉抄襲？台船澄清：依據海軍需求採全新設計

專門打共機！國軍刺針飛彈系列全購齊　7秒內追瞄發射擊落敵機

陸軍天馬操演屏東枋山登場　拖式飛彈演練打爆共軍登陸戰車

睽違兩年！國防部全國高中儀隊決賽強勢回歸　莊敬高職4度奪冠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀