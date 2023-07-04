潛艦國造原型艦9月下水僅為「封殼」　專家：不需糾結名詞定義

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專家指出，下水實質包含全艦結構工程、船段接合工程、殼外裝備工程、殼上水密工程，以及穩度安全等項目均應完成及通過檢驗，至於是否實際移至水中並無實質必要；反而，若能無需移至水中，就能完成上述項目之檢驗，則可讓建造作業在相對安全、穩定與可控的環境下，接續執行艤裝工程，同時藉助岸置設備，來執行先期廠試工作，既縮短真正下水後、浮船接續執行之廠試與公試工作期程，又能降低測試風險與提高品質與工作效率。至於下水節點是否需真正接觸水面或將船移至水中，靠泊與碼頭或乾塢塢壁，就工程節點並無太大差異。
專家表示，潛艦國造案事涉高度機敏性，建造工程必須於機敏管制場域內進行，而台船的百萬噸級大塢的場域過廣，難以完全滿足機密管制要求，況且同期間尚有其他商用船舶建造共用需求；為此，台船規劃建造專用陸上廠房，除滿足全案機敏管制的要求，更著眼於在陸上廠房內執行建造工作，具穩定溫溼環境、妥善精密加工機具，以及各類系統裝備測試岸基支援設施，讓全案盡可能達到測試備便程度，再行實際浮船，以降低工程風險；相信此相關規劃是以負責任態度對全案最好的安排。
專家指出，下水僅係一傳統造船工程節點名詞，不需糾結名詞定義；況且不論封殼、或浮船，皆是造船造艦過程中必經的其中品質檢驗節點而已，在整體過程中，較重要的是建造階段中最後所進行的廠試與公試(品質驗收)，來確認是否符合操作與作戰要求，並做為後續艦精進之參考依據；為此，應綜合風險、效率與品質，才會對潛艦國造政策與國防自主有所助益。