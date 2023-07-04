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10歲童智慧手錶爆炸！業者發聲道歉了　初判問題出在「舊版電池」

▲近日有學童使用兒童智慧手錶爆炸，導致男童二度燒燙傷，甚至後續還需植皮治療。（圖／新北市主任消保官王治宇提供）
▲近日有學童使用兒童智慧手錶爆炸，導致男童二度燒燙傷，甚至後續還需植皮治療。（圖／新北市主任消保官王治宇提供）

記者潘毅/綜合報導

近日有學童使用兒童智慧手錶爆炸，導致男童二度燒燙傷，甚至後續還需植皮治療。經濟部標檢局與新北市消保官已經與受傷男童取得聯繫，消保官透過家長得知，自燃的手錶就是之前網友猜測相當熱銷的「Hero Watch」。而今（4）日晚間，時間科技About Time也在臉書發出道歉聲明，並解釋此次意外可能問題出在舊版的電池上。

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時間科技在臉書上發文指出，針對此次「兒童手錶自燃爆炸事件」深感抱歉，目前正配合消保官共同協助釐清問題，用戶使用的這款「Herowatch 1」產品於2019年12月開始銷售，並於2020年1月出貨第一批產品，搭配的電池為型號GJD-E7，此型號電池有經過IEC認證。

時間科技解釋，此次事件中的產品「Herowatch 1」手錶，電池為了方便性設計為開放式，消費者可自行拆卸，長期使用下若有碰撞、摔到等狀況可能產生肉眼無法辨識的裂痕，若遇到下雨或噴到水等狀況，可能會造成進水，長期下來皆有可能對電池造成損傷，進而讓手錶產生短路、產生意外。

▲時間科技指出，「Herowatch 1」手錶曾在2020年8月出產新款電池型號，同時向用戶發布通知可免費索取新版電池，且通知舊版電池自行回收不再繼續使用。（圖／時間科技）
▲時間科技指出，「Herowatch 1」手錶的舊版電池已經不再使用，也曾發布通知請用戶來更換加強防水與電路保護版安全措施的新版電池。（圖／時間科技）
時間科技說明，在2020年8月出產新款電池型號HERO-E7於電路板加強防水與電路保護版安全措施增強防摔，將不會產生因進水而產生電池短路，杜絕意外發生；並於同年8月發布通知「Herowatch 1」用戶可免費向本公司索取新版電池，且通知舊版電池自行回收不再繼續使用。

時間科技也提到，從媒體報導照片初步研判，發生意外的手錶使用的電池為舊款型號，同時建議持有同款商品的用戶，可拆卸電池進行確認，若對於電池型號有疑慮，也可與公司聯繫。

時間科技指出，已透過消保官表達希望與消費者取得聯繫並進行後續的賠償處理，期望儘速釐清消費者使用情境，並在消費者同意的情況下將發生問題的商品送至第三方檢測，期望盡快釐清問題，並解除消費者疑慮。

最後業者也提醒消費者，目前正處於夏天，應讓手錶遠離熱源以及水源，切勿攜帶手錶戲水，若電池浸水，手錶強制充電繼續配戴，則可能發生危險．手錶若接近水源，不確定是否進水；亦或受到外力撞擊，請送原廠進行進一步檢測。


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