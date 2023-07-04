10歲童智慧手錶爆炸！業者發聲道歉了　初判問題出在「舊版電池」

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時間科技解釋，此次事件中的產品「Herowatch 1」手錶，電池為了方便性設計為開放式，消費者可自行拆卸，長期使用下若有碰撞、摔到等狀況可能產生肉眼無法辨識的裂痕，若遇到下雨或噴到水等狀況，可能會造成進水，長期下來皆有可能對電池造成損傷，進而讓手錶產生短路、產生意外。
時間科技說明，在2020年8月出產新款電池型號HERO-E7於電路板加強防水與電路保護版安全措施增強防摔，將不會產生因進水而產生電池短路，杜絕意外發生；並於同年8月發布通知「Herowatch 1」用戶可免費向本公司索取新版電池，且通知舊版電池自行回收不再繼續使用。
時間科技也提到，從媒體報導照片初步研判，發生意外的手錶使用的電池為舊款型號，同時建議持有同款商品的用戶，可拆卸電池進行確認，若對於電池型號有疑慮，也可與公司聯繫。
時間科技指出，已透過消保官表達希望與消費者取得聯繫並進行後續的賠償處理，期望儘速釐清消費者使用情境，並在消費者同意的情況下將發生問題的商品送至第三方檢測，期望盡快釐清問題，並解除消費者疑慮。
最後業者也提醒消費者，目前正處於夏天，應讓手錶遠離熱源以及水源，切勿攜帶手錶戲水，若電池浸水，手錶強制充電繼續配戴，則可能發生危險．手錶若接近水源，不確定是否進水；亦或受到外力撞擊，請送原廠進行進一步檢測。