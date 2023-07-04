融入虛擬實境輔具教材　唐寶寶夏令營科技感十足

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協會表示，今年將與台灣師範大學特殊教育系合作，由65名特教系學生籌劃活動內容，全程以一對一的輔導方式，帶領唐寶寶學習離家外宿、獨立自主的團體生活，並且開發唐青年的生活自理、自我表達的學習潛能。
協會表示，唐寶寶夏令營今年增添科技感，將桃園特教校內的多元教具-機器人、高科技輔具、虛擬實境設備等融入營隊活動中，讓唐青年可以從遊戲中，接觸高科技的學習場域，結合時代趨勢，另外，校園中的三輪車教具、乒乓球等運動器材也都化為王子救公主環遊世界的輔助工具之一，訓練唐青年的手腦並用、大小肌肉及平衡感。
唐氏症關愛者協會理事長林正俠表示，為身心障礙者舉辦夏令營，前置作業比一般活動繁雜、困難許多，因此，報名時，主要照顧皆須詳細述明孩子的個性、身心狀況、習性等等，小至大小便習性，大到表達用語的程度、有哪些事項需要老師特別協助、及必須時時在旁提醒唐青年的，因此，每年的籌備期都長達半年以上。也由於這份堅持，深深感動了在台灣深耕50年的中美嘉吉公司，這次他們看到了本會的努力與困難，慷慨解囊的捐款補助活動經費，讓本活動可以更順利進行，並助唐氏症青年自立生活的學習路上一臂之力。
林正俠進一步表示，「自己身為唐寶寶的家長，切身了解許多身心障礙孩子的家庭，到了放暑假會更加焦慮，因為多半家人都需要工作，暑假只能讓孩子待在家中，漫長的兩個月暑假結束後，有些孩子的身心狀況明顯退化許多。」因此，為促進唐氏症者維持正向的社交互動及社區融合，協會每年舉辦冬、夏令營，藉由營隊活動持續強化唐氏症者正向的人際互動能力、學習遵守團隊規範及豐富生活體驗。