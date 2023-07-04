推特勁敵登場？Meta推新服務「Threads」 上線日期叫陣意味濃厚
買下推特的特斯執行長馬斯克（Elon Musk）和臉書母公司Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）長期在網路隔空互嗆，近期還稱要來一場「鐵籠生死鬥」一較高下，但肉搏戰還沒開打，自家社群平台已冒出濃濃競爭意味。Meta最新宣布將推出一款「Threads」服務，性質與推特高度相似又在宣傳時表明是免費服務，且對於使用者「閱讀數量上限」不感興趣，明顯諷刺前陣子引發高度反彈的推特「限流」政策。
國際中心楊智傑／綜合報導
科技巨擘臉書近期有意推出一款類似推特的應用程式，這個名為「Threads」的App已經在蘋果應用程式商店出現，且可以和另一款Meta旗下的應用程式Instagram連動，這意味著「Threads」的用戶可以快速連動自己帳號擁有的IG好友，也能幫助該應用程式迅速找到用戶、擴大使用範圍。
馬斯克自從去年10月重金購入推特以來，不少廣告商選擇走人，推特也面臨營收下降、損益難平衡等挑戰。上週馬斯克更無預警宣布「暫時限制用戶每日瀏覽推文上限」，藉此處理以推特數據訓練人工智慧的極端數據抓取（data scaping）行為，但這個「限流」政策推出後立刻引發反彈，迫使規定的推文上限數量再次修改。
外媒報導，「Threads」可能是推特迄今為止面臨的最大威脅，此前Meta已有多次「借鑑」競爭對手功能，甚至直接併購對手公司的經驗，例如與tiktok類似的短影音功能Reels，以及與Snapchat類似的限時動態功能Stories。
Threads預計在美東時間7月6日正式上線，曾在推特、Meta擔任高階主管的美商謀智（Mozilla）產品長泰謝拉（Steve Teixeira）認為，未來可能會有個新的微網誌領導者即將崛起，進而取代推特，但這個最後贏家是否就是Meta仍無法下定論。他強調，如今的Meta缺乏用戶信任，這可能有礙Threads取得用戶大規模採用。