鋼管舞運動展現力與美　2部位最常受傷！須注意「這些」運動傷害

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鋼管舞運動傷害 常見於肩關節、膕繩肌鋼管舞需有足夠的肌力支撐以保持核心穩定，在動作執行上也有柔軟度、技術等要求，是相當全面的運動，因此也和所有的運動一樣都有相應的運動傷害。張晏甄物理治療師表示，肩關節、膕繩肌相關的傷害是最常見的2部位。
以鋼管舞典型動作為例，林杏青醫師指出，當手握管轉體同時翻手抓握（TWISTED GRIP）時，肩關節在承重時快速內旋，因此肩膀關節可能會瞬間超出關節與肌鍵能承受的活動範圍，或是由關節向前過度擠壓或向外旋轉，導致旋轉肌傷害、二頭肌撕裂傷、肩唇瓣傷害、肩峰下滑囊炎及肩夾擠等。
至於膕繩肌等髖部傷害，張晏甄物理治療師表示，最常見的原因則來自各種劈腿動作，髖部各種肌腱傷害、髖夾擠、髖唇瓣撕裂傷也都可能因此造成，而其他運動傷害如手腕及背部扭傷也常出現。
急性傷害多於慢性 亦可能有神經傷害此外，也有可能發生神經相關傷害，如：碰撞意外或墜落導致腦震盪、墜落或動作不當導致的頸椎神經壓迫等偶爾也會發生。林杏青醫師表示，整體而言鋼管舞急性傷害多於慢性過度使用。
林杏青醫師、張晏甄物理治療師提醒，傷害發生時應先就醫檢查，確定傷害程度，復健科醫師能以軟組織超音波檢查確定肌腱傷害程度，開立藥物、復健儀器治療、注射治療控制疼痛或促進修復等；物理治療師能以徒手治療、運動治療重建傷後肌力及動作控制。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58368
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