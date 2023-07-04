出席北市嘉義同鄉會！侯友宜喊：做事沒有政治考量拚就對了

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他說，台灣在這個艱困的時刻，需要一個敢承擔的人，讓兩岸穩定，需要可以改變台灣社會治安敗壞、黑金橫行的政府，現在是該改變的時刻，再等下去，下一代何去何從。
侯友宜16日將出席由前立委黃國昌、網紅館長陳之漢在凱道發起的「公平正義救台灣」活動，民進黨團以昔日文化大學「大群館」租屋爭議，質疑侯友宜遊行是嘲諷年輕人。
侯友宜受訪時表示，「又來了，又是惡意的帶風向，選舉奧步」，他在監察院的財產申報，公開透明，禁得起檢驗，且他早就用行動支持居住正義，在新北市與中央合作興辦社宅，將累積達4.5萬戶，這就是他支持居住正義的具體行動。
前立法院長王金平明天舉辦「厚友誼立委後援會成立大會」，媒體詢問，挺鴻海創辦人郭台銘的國民黨立委傅崐萁不出席，侯友宜是否會繼續尋求支持。侯友宜表示，他非常感謝王金平這段時間的協助，並舉辦這場立委後援會，而每個關心他的好朋友，不管是否到場，他都心存感恩且惜福。
另外，侯友宜昨天接受媒體專訪時喊恢復4個月兵役，他今天表示，沒有反對兵役延長為1年。媒體詢問，是否受到美方壓力，侯友宜指出，他昨天就講得很清楚，因為民進黨造成兩岸兵凶戰危、瀕臨戰爭，所以不得不選擇延長兵役為1年。
侯友宜指出，他喊兵役恢復4個月是有前提的，就是在兩岸和平穩定後。他當選總統後，兩岸建立對話互信機制，台海穩定，才有可能把兵役恢復為4個月。（編輯：楊凱翔）1120704