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肺癌高風險群約50萬人　僅5萬人做肺癌篩檢！2族群可免費篩應盡速檢查

肺癌高風險群約50萬人　僅5萬人做肺癌篩檢！2族群可免費篩應盡速檢查
肺癌高風險群約50萬人　僅5萬人做肺癌篩檢！2族群可免費篩應盡速檢查

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】肺癌是全球死亡率最高的癌症，衛福部自111年7月1日起，將四癌篩檢擴大為五癌篩檢，把肺癌納為我國第5癌篩檢。而肺癌篩檢至今已滿一週年，全國已有49,508位民眾接受檢查，並找出531名確診肺癌個案。

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但國健署署長吳昭軍表示，符合公費篩檢資格的高風險族群，預估約有50萬人，不過目前僅有5萬人前來篩檢，因此鼓勵符合資格的2族群應前來篩檢，早期發現、早期治療。

肺癌為十大癌症死因首位　早期治療存活率可逾9成

111年國人肺癌標準化死亡率為每十萬人21.8人，相較於100年每十萬人26.0人，已下降16.2%，但仍高居臺灣癌症死因第一名，占了111年所有癌症死亡人數的五分之一。

國健署指出，肺癌患者存活率較低，主要是因為早期肺癌無明顯症狀不易察覺，通常發現症狀後確診大多已是晚期，根據109年臺灣癌症登記資料顯示，我國每2個肺癌確診個案就有1個已經是第4期，晚期個案占6成以上。

此外，國健署也提到，早期肺癌（0及1期）5年存活率達9成以上，但第4期就急降至1，不同期別的存活率差距甚大。因此，早期發現、早期治療相當重要。

吳昭軍署長表示，低劑量電腦斷層（LDCT）是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，我國肺癌篩檢計畫實施週年以來，找出的肺癌個案有85.1%為早期，證實能有效於早期發現肺癌，有助提高肺癌存活率。

LDCT助肺癌早期發現　2對象補助公費檢查

臺灣是世界第一個針對高風險族群提供肺癌篩檢的國家，自111年7月1日至112年6月30日止，已有49,508位民眾接受檢查，並找出531名確診肺癌個案，其中早期（0及1期）個案占了85.1 % （452人），顯示LDCT肺癌篩檢確實有助於早期發現肺癌。

目前，國健署補助2對象接受低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，包括：

  1. 具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。
  2. 重度吸菸史：50至74歲且吸菸史達30包-年（備註）以上，戒菸未達15年之重度吸菸者

篩檢異常應「這樣」做　吸菸者須戒菸降低肺癌發生

符合公費肺癌篩檢資格者應儘速前往篩檢，若LDCT肺癌篩檢疑似異常也無須驚慌，國健署表示，肺部結節多數為良性，約9.2%經醫師評估有疑似異常之肺部結節，需定期檢查追蹤或進行確診程序。

衛福部部長薛瑞元也提醒，檢查結果疑似異常的民眾，務必遵循醫囑定期追蹤，以觀察結節有無新增或變化，若經醫師確診為肺癌者，更應配合治療計畫，儘早診治，爭取較大的復原機會。

國健署與全國167家醫院攜手合作，推動肺癌早期偵測計畫，鼓勵符合資格民眾，可至國民健康署肺癌篩檢合約醫院預約及檢查（https://gov.tw/ZUp）。

另外，吳昭軍署長提醒，LDCT僅能早期發現肺癌，並不能降低肺癌的發生率，吸菸者戒菸10到15年，肺癌發生機會可減半，目前仍有吸菸的民眾，請多善用戒菸服務資源，增加戒菸成功的機率，同時遠離二、三手菸，並養成健康生活習慣，才能降低罹患肺癌風險。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58401

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