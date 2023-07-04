肺癌高風險群約50萬人　僅5萬人做肺癌篩檢！2族群可免費篩應盡速檢查

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肺癌為十大癌症死因首位 早期治療存活率可逾9成111年國人肺癌標準化死亡率為每十萬人21.8人，相較於100年每十萬人26.0人，已下降16.2%，但仍高居臺灣癌症死因第一名，占了111年所有癌症死亡人數的五分之一。
國健署指出，肺癌患者存活率較低，主要是因為早期肺癌無明顯症狀不易察覺，通常發現症狀後確診大多已是晚期，根據109年臺灣癌症登記資料顯示，我國每2個肺癌確診個案就有1個已經是第4期，晚期個案占6成以上。
此外，國健署也提到，早期肺癌（0及1期）5年存活率達9成以上，但第4期就急降至1，不同期別的存活率差距甚大。因此，早期發現、早期治療相當重要。
吳昭軍署長表示，低劑量電腦斷層（LDCT）是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，我國肺癌篩檢計畫實施週年以來，找出的肺癌個案有85.1%為早期，證實能有效於早期發現肺癌，有助提高肺癌存活率。
LDCT助肺癌早期發現 2對象補助公費檢查臺灣是世界第一個針對高風險族群提供肺癌篩檢的國家，自111年7月1日至112年6月30日止，已有49,508位民眾接受檢查，並找出531名確診肺癌個案，其中早期（0及1期）個案占了85.1 % （452人），顯示LDCT肺癌篩檢確實有助於早期發現肺癌。
目前，國健署補助2對象接受低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，包括：
- 具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。
- 重度吸菸史：50至74歲且吸菸史達30包-年（備註）以上，戒菸未達15年之重度吸菸者
篩檢異常應「這樣」做 吸菸者須戒菸降低肺癌發生符合公費肺癌篩檢資格者應儘速前往篩檢，若LDCT肺癌篩檢疑似異常也無須驚慌，國健署表示，肺部結節多數為良性，約9.2%經醫師評估有疑似異常之肺部結節，需定期檢查追蹤或進行確診程序。
衛福部部長薛瑞元也提醒，檢查結果疑似異常的民眾，務必遵循醫囑定期追蹤，以觀察結節有無新增或變化，若經醫師確診為肺癌者，更應配合治療計畫，儘早診治，爭取較大的復原機會。
國健署與全國167家醫院攜手合作，推動肺癌早期偵測計畫，鼓勵符合資格民眾，可至國民健康署肺癌篩檢合約醫院預約及檢查（https://gov.tw/ZUp）。
另外，吳昭軍署長提醒，LDCT僅能早期發現肺癌，並不能降低肺癌的發生率，吸菸者戒菸10到15年，肺癌發生機會可減半，目前仍有吸菸的民眾，請多善用戒菸服務資源，增加戒菸成功的機率，同時遠離二、三手菸，並養成健康生活習慣，才能降低罹患肺癌風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58401
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