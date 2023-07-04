夏天穿著鞋「臭味照樣噴」！男腳底長坑洞崩潰了　醫秒揭病因

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果不其然，男子一開口就坦言近期飽受腳臭之苦，「擦香港腳藥膏都沒什麼用，我該怎麼辦？」而陳昱璁醫師一看完患者腳部，立刻了解到這名患者得到俗稱「毒襪子症候群」的「足蹠蠹蝕症」。
🔻何謂毒襪子症候群？
毒襪子症候群（Toxic sock syndrome）就是「足蹠蠹蝕症」又稱「凹陷性角質溶解症(Pitted keratolysis)」，簡單來說就是因為「腳上多了很多洞洞，感覺很像是蟲咬的樣子」，然而，這樣的腳，並不是被蟲吃出來的，也不是被造成香港腳的黴菌所引起，而是因為常常穿不透氣的鞋子導致腳一直處於潮濕悶熱狀態，而一些存在於腳上的棒狀桿菌或微小球菌繁殖後會產生蛋白酶，分解腳皮所產生的洞，因此腳掌會看起來一個洞一個洞。所以此病容易好發在軍人、運動員、學生等等長期穿包鞋等容易流腳汗的族群。
🔻為什麼毒襪子症候群會這麼臭？
陳昱璁醫師解釋，毒襪子症候群症麼臭起因於細菌蛋白酶分解腳皮後，會產生「硫化物」，常見的硫化物氣味就像是自然界的硫磺、腐敗的食物、瓦斯桶洩氣的味道等等，人對硫化物的敏感性相當高，遠遠的就可以聞得到，可想而知，那種味道即便是穿了鞋子，也不見得能夠完整屏蔽，這也是為什麼有毒襪子症候群的人，即便連穿鞋子仍然可能臭氣熏天。
🔻毒襪子症候群如何治療？
陳昱璁醫師表示，毒襪子症候群治療並不困難，主要是以外用的抗生素藥膏為主，例如常見的青春痘藥膏clindamycin或紅黴素眼藥膏erythromycin都有很好的治療效果，治療起來其實很簡單一點都不難，本案例就是用外用藥膏治療。假使外用藥膏沒效，才會改成口服抗生素治療。抑制了表皮細菌的生長，自然而然就不會有「臭氣」的產生！
最後則是該如何預防腳臭？陳昱璁醫師也給予日常生活中容易腳臭的人幾個建議，第一、「時常保持腳的乾爽，像是穿透氣通風的鞋子跟吸汗力強的棉襪，或是可以多帶幾雙襪子做替換」；第二、「使用止汗劑、鞋蜜粉」；第三、「洗完澡、運動完、下雨淋濕後，趕緊將腳底擦乾吹乾」。
【本文獲《陳昱璁皮膚科醫師》授權轉載】