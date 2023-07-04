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夏天穿著鞋「臭味照樣噴」！男腳底長坑洞崩潰了　醫秒揭病因

▲炎炎夏日到來，走在室外總會汗流不止，讓各種身體異味找上門，讓人十分困擾。（圖／Pexels）
▲炎炎夏日到來，走在室外總會汗流不止，讓各種身體異味找上門，讓人十分困擾。（圖／Pexels）

記者潘毅/綜合報導

炎炎夏日到來，走在室外總會汗流不止，讓各種身體異味找上門，讓人十分困擾。日前更有位30歲男子，連鞋子都還穿著，就能散發出濃濃味道，只好跑到診所求助。而醫師一看完腳底後，立刻揪出病因為「毒襪子症候群」。

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日前皮膚科醫師陳昱璁在臉書粉專上，分享近期特別的問診經歷「有個三十出頭歲的年輕小伙子來診間，剛坐下我似乎就察覺到了空氣中瀰漫著一種『特殊的氣味』，也隱約知道他的來意。」

▲毒襪子症候群就是「足蹠蠹蝕症」，是因一些存在於腳上的棒狀桿菌或微小球菌繁殖後會產生蛋白酶，分解腳皮所產生的洞，因此腳掌會看起來一個洞一個洞。（圖／陳昱璁皮膚科醫師授權使用）
▲毒襪子症候群就是「足蹠蠹蝕症」，是因一些存在於腳上的棒狀桿菌或微小球菌繁殖後會產生蛋白酶，分解腳皮所產生的洞，因此腳掌會看起來一個洞一個洞。（圖／陳昱璁皮膚科醫師授權使用）
果不其然，男子一開口就坦言近期飽受腳臭之苦，「擦香港腳藥膏都沒什麼用，我該怎麼辦？」而陳昱璁醫師一看完患者腳部，立刻了解到這名患者得到俗稱「毒襪子症候群」的「足蹠蠹蝕症」。

🔻何謂毒襪子症候群？

毒襪子症候群（Toxic sock syndrome）就是「足蹠蠹蝕症」又稱「凹陷性角質溶解症(Pitted keratolysis)」，簡單來說就是因為「腳上多了很多洞洞，感覺很像是蟲咬的樣子」，然而，這樣的腳，並不是被蟲吃出來的，也不是被造成香港腳的黴菌所引起，而是因為常常穿不透氣的鞋子導致腳一直處於潮濕悶熱狀態，而一些存在於腳上的棒狀桿菌或微小球菌繁殖後會產生蛋白酶，分解腳皮所產生的洞，因此腳掌會看起來一個洞一個洞。所以此病容易好發在軍人、運動員、學生等等長期穿包鞋等容易流腳汗的族群。

🔻為什麼毒襪子症候群會這麼臭？

陳昱璁醫師解釋，毒襪子症候群症麼臭起因於細菌蛋白酶分解腳皮後，會產生「硫化物」，常見的硫化物氣味就像是自然界的硫磺、腐敗的食物、瓦斯桶洩氣的味道等等，人對硫化物的敏感性相當高，遠遠的就可以聞得到，可想而知，那種味道即便是穿了鞋子，也不見得能夠完整屏蔽，這也是為什麼有毒襪子症候群的人，即便連穿鞋子仍然可能臭氣熏天。

🔻毒襪子症候群如何治療？

陳昱璁醫師表示，毒襪子症候群治療並不困難，主要是以外用的抗生素藥膏為主，例如常見的青春痘藥膏clindamycin或紅黴素眼藥膏erythromycin都有很好的治療效果，治療起來其實很簡單一點都不難，本案例就是用外用藥膏治療。假使外用藥膏沒效，才會改成口服抗生素治療。抑制了表皮細菌的生長，自然而然就不會有「臭氣」的產生！

▲該如何預防腳臭？陳昱璁醫師也給予日常生活中容易腳臭的人幾個建議。（圖／陳昱璁皮膚科醫師授權使用）
▲該如何預防腳臭？陳昱璁醫師也給予日常生活中容易腳臭的人幾個建議。（圖／陳昱璁皮膚科醫師授權使用）
最後則是該如何預防腳臭？陳昱璁醫師也給予日常生活中容易腳臭的人幾個建議，第一、「時常保持腳的乾爽，像是穿透氣通風的鞋子跟吸汗力強的棉襪，或是可以多帶幾雙襪子做替換」；第二、「使用止汗劑、鞋蜜粉」；第三、「洗完澡、運動完、下雨淋濕後，趕緊將腳底擦乾吹乾」。

【本文獲《陳昱璁皮膚科醫師》授權轉載】


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