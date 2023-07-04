肖戰《玉骨遙》上線1天稱霸熱播榜 解密「仙俠師徒戀」不敗套路
肖戰、任敏主演的仙俠古裝劇《玉骨遙》2日上線，開播1天就衝上愛奇藝熱播榜Top 3，劇中肖戰飾演遭奸妃陷害的落難世子，詐死後逃離皇宮，因心懷蒼生不惜逆天改命，人物設定非常強大，他與任敏飾演的赤族郡主展開師徒虐戀，即將迎來令人小鹿亂撞的浪漫吻戲。
記者羅凌筠/綜合報導
劇中時影（肖戰 飾）本想努力修煉，帶母后遠離昏君父王，未料等到的卻是母親為守護他選擇生吞炭火尋短，差點因此黑化走火入魔。即便師父說服他為母報仇，他卻擇善遵從母親遺願，守護天下蒼生而不是復仇。
雖然肖戰飾演的時影與任敏飾演的朱顏在因緣際會下成為彼此的命劫，看似無法改變兩個凡人的命運，卻因時影敢於對抗命運，不以「無法選擇」為藉口，展現俠義「有所為，有所不為」，這樣嚴謹的邏輯編排更能代入劇中的世界觀。
任敏的角色郡主「朱顏」也相當有層次，性格天真善良、調皮活潑，因不願接受命運的安排選擇逃婚，後來想修習回魂術，救回幼時就在皇宮結緣的世子時影，沒想到卻在九嶷山相遇彼此，兩人將展開一段為愛逆天改命的浪漫虐戀。
最新釋出的預告中看見朱顏淚眼對時影說「我以為我們是朋友」，卻得到時影冷眼回應：「妳以為救過我一次就有資格了嗎？」兩人的緣分卻又讓朱顏不得不拜時影為師，預告中意外的轉身之吻，時影吻上朱顏畫面更讓觀眾心臟爆擊，相當期待兩人的發展。