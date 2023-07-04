任期再度延續！ 北約秘書長被譽「冷靜穩定」 任期延至2024年
北大西洋公約組織（NATO）將於會7月11日至12日在立陶宛舉行峰會，原計在議程選出新任秘書長接替自2014年起擔任該職的史托騰柏格（Jens Stoltenberg），不過今（4）北約多名外交官證實，在俄烏戰爭未歇的情勢下，成員國決議留任深具經驗的史托騰柏格，而非另擇一位繼任者。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《路透社》、《法新社》報導，原本被視為潛在候選人的丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）及英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）已退出這場選戰，北約31個成員國認為俄烏戰爭仍在家門口肆虐之際，應繼續由富有經驗的史托騰柏格領導該聯盟。
今年64歲的史托騰柏格曾任挪威前總理，這是他擔任北約秘書長以來第四度延續任期。他在推特上發文表示，自己對於北約決定將其任期延長至2024年10月1日感到榮幸，並稱過去在這個更加危險的時刻，這個確保自由與安全、橫跨歐洲與北美的聯盟比以往任何時候都還要更加重要。
歐洲因為俄烏戰爭這場自二戰以來「自家門口最嚴重衝突」陷入動盪與混亂，北約秘書長史托騰柏格被認為是個穩定的領導人，其作風冷靜、保持北約團結、確保給予基輔支持右足夠謹慎避免與俄軍爆發全球衝突的行為備受肯定與讚譽。