七朵花仔仔猝逝！賴薇如深夜永別戰友：小孩有這些姊姊幫妳看著
偶像女團「七朵花」成員仔仔（周靂岑）驚傳過世，享年35歲，昨（4）日在第一殯儀館舉行告別式，成員賴薇如、小潔親自前往送戰友最後一程，人在大陸拍戲的陳喬恩，由老公曾偉昌（Alan）代為出席，賴薇如深夜發文對仔仔說：「小孩們有我們這些姊姊幫忙妳看著！不用擔心！」
記者楊穎軒／綜合報導
賴薇如坦言昨天心情複雜，因為是仔仔告別式，也是小僑女兒抓周日，回想七朵花認識快20年，一起經歷風風雨雨、一起哭、一起笑，每次聚在一起，太多回憶講不完，「妳永遠是最善解人意，不爭不搶，害羞靦腆的小女孩，即使妳當了媽媽也是如此！從沒想到妳會最早離開我們！再捨不得也是得接受這個事實！」
「七朵花永遠有妳的位置」，賴薇如說，仔仔永遠在團員們心中，就算離開了，感情與精神也不會斷，要她一路好走，沒有煩惱、病痛，盡情快樂的做自己，「小孩們有我們這些姊姊幫忙妳看著！！不用擔心！！當個快樂的天使～」
最後，賴薇如送給仔仔七朵花歌曲〈My dear Friend〉，「從沒特別喜歡我們團體的歌，唯獨這首歌詞就是為我們而寫」，粉絲留言：「想念美麗的七朵花！來去聽歌了！謝謝妳們和仔仔帶給大家的歡樂...節哀，她去當美麗天使了」、「前陣子還重溫一遍西街少年，僑婚禮妳們合體的她那麼靦腆漂亮，太突然太年輕了」、「會想念她的，祝福她在另外一個世界可以好好的」！