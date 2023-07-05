炎亞綸案遭洩密！北市婦幼隊攜2盒銅鑼燒致歉　士檢深夜3點回應

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一、 本案日前由本署主動分案後秉持儘速查明、依法處理之態度，旋即指分由婦幼專組主任檢察官率同承辦檢察官 指揮臺北市政府警察局婦幼警察隊組成專案小組全力偵辦，並積極展開調查，包括由警方約詢相關人員到案說明、依據檢察官向法院聲請而獲准核發之搜索票執行搜 索等偵查作為，均係依法行事，且刻由專案小組就查得 及搜扣相關事證依權責分工持續深入調查中，檢警之間 指揮溝通順暢。
二、 本署依法指揮偵辦全案，專案小組成員均應遵循「偵查 不空開作業辦法」，堅守偵查不公開原則，對於媒體因 採訪所需而拍攝之部分周邊過程畫面或各自報導之案 情，記者如何獲知守候跟拍、抑或所指是否與事實相 符，因攸關媒體第四權，本署表示尊重，然對於外界據 此質疑警方處理過程是否涉及洩密乙事，基於勿枉勿縱，本署已聯繫警方進行瞭解，且此部分臺北市政府警 察局督察室亦已主動調查釐清中，將視調查結果依法辦理。
三、 至員警基於公務禮儀攜至本署之銅鑼燒禮盒兩盒，依據 「公務員廉政倫理規範」之規定，悉數交由本署政風室 依上開規範處理。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110