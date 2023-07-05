5億高中生案「啤酒罐驗出麻醉藥」！案發現場4物品也檢出利多卡因
台中5億高中生案，中檢上（6）月偵結，同性配偶夏男、夏父殺人罪不起訴，夏姓配偶偽造文書罪起訴，賴母日前收到不起訴書後無法接受，4日委任律師許哲維再前往中檢遞狀申請再議，並指出賴姓高中生的飲用啤酒內有含麻醉藥物「利多卡因」成分，不過事實上夏姓配偶所飲用啤酒罐、垃圾桶內的衛生紙、便條紙、濕紙巾也都驗出相同成分。
記者孫唯容／綜合報導
台中5億高中生案引全國關注，中檢6月21日偵結，夏姓配偶與其父親殺人罪嫌不起訴，同時還提出6大事證，不過賴母無法接受，委託律師許哲維針對死因動機、賴生遺體、現場勘驗等三大理由聲請再議釐清，內容包含未交代賴男死因動機；右手針孔有皮下組織出血（符合生前傷口），左手、鼠蹊部針孔卻沒有皮下組織出血，頸部明顯出血的疑點未解決、為何檢方不起訴書中賴生戴護頸拍照時間是墜樓隔天的早上10點；希望申請對2樓進行微物跡證調查。
賴男在現場飲用的啤酒有驗出麻醉藥物「利多卡因」成分，即便體內劑量不致死，但檢方在此藥物敘明是「來源不明」，且該藥為處方藥物，普通人無法取得。
不過，根據《聯合新聞網》報導，賴男墜樓後，鑑識人員第一時間前往現場採集檢體，不僅賴男的啤酒罐驗出利多卡因，夏男的啤酒罐、垃圾桶內的衛生紙、便條紙、濕紙巾也都驗出利多卡因成分，夏男、夏男胞兄及胞兄女友DNA都有驗出。
若血液中利多卡因超過10mg/L會導致癲癇發作並喪失意識，超過12mg/L就可能致死；檢方向台灣大學法醫研究所詢問意見後，認為死者體內僅驗出微量成分，不可能是因為攝入利多卡因導致昏迷或死亡。