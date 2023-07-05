名家論壇》盧燕俐／存台股基金暴賺，該停利嗎？

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然而，歷經去年的股市大修正，投資人對於獲利更加審慎，也認清停利的重要性。目前大盤已重回萬七，正是停利的好時機嗎？建議投資人不妨從以下幾個角度來思考，也許能找到最適合自己的方案。
- 學理上，台股基金獲利25％到30％可先停利一趟：
所以，「停利但不中斷扣款」是基本原則，唯有這樣，才能累積更多的單位數，賺取長線財富。停利後的資金，可自行選擇進行不同配置，像是滾入高配息基金，或分批投入另外一個市場，如近期仍有專家持續看好印度或日本，嘗試達成複利目標。
- 停利是指要重做新一輪的定期定額嗎？
這樣的決定十分可惜，等於浪費了先前累積的大筆單位數，我認為比較可行的做法還是，如果真的有資金需求，至少本金還是先留一半，此例就是先留30萬元，並持續扣款不中斷，才能繼續滾存下去，享受微笑曲線帶來的更多利潤。
- 停利後的資金，可以再買原基金嗎？
我的答案是，當然可以！如果沒有特別想布局的新標的，看來看去，還是舊標的最強，持續擁抱原基金也是不錯的選擇。只是，停利後再回頭加碼原基金，等於是多一道手續費，績效也等同於「不停利」，既然如此，就乾脆直接選擇不停利。
只是不停利的前提是，持續看好這檔基金的續航力，並已做好全盤的資金風險控管，即使不停利後遭遇股市修正，仍能以健康的心態度過震盪行情，才不至於產生「錯失停利點少賺」的扼腕心情。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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