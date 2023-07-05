潛艦國造涉抄襲？台船澄清：依據海軍需求採全新設計

名家論壇》盧燕俐／存台股基金暴賺，該停利嗎？

▲歷經去年的股市大修正，投資人對於獲利更加審慎，也認清停利的重要性。（圖／NOWnews資料照）
▲歷經去年的股市大修正，投資人對於獲利更加審慎，也認清停利的重要性。（圖／NOWnews資料照）

文／盧燕俐

「燕俐姐，之前看您節目介紹買進的台股基金，定期定額一年居然獲利高達4成，我很掙扎是否該停利了？如果要停利，獲利的錢又該往哪裡擺呢？」不少投資人擔心現在不停利，行情一反轉又變成紙上富貴。

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先來回顧一下，我曾在專欄中，陸續分享的多檔績優基金的績效。統計至7月3日，以野村優質為例，定期定額一年績效高達39.77％，半年也有27.89％；統一黑馬一年與半年績效分別是34.80％與26.42％；安聯台灣科技同期則為33.25％與23.67％，復華中小同期也有28.05％與22.31％，相較於0050一年與半年定期定額的績效16.04％與9.97％，可說是旗艦型基金大獲全勝！

然而，歷經去年的股市大修正，投資人對於獲利更加審慎，也認清停利的重要性。目前大盤已重回萬七，正是停利的好時機嗎？建議投資人不妨從以下幾個角度來思考，也許能找到最適合自己的方案。

  1. 學理上，台股基金獲利25％到30％可先停利一趟：
台股基金的復原能力很強，平均二到三年走完一次多空循環，只要耐心持有，定期定額超過三年，幾乎都可以賺錢。學理上，我們鼓勵投資人獲利25％以上可以考慮停利，因為這表示台股已從底部翻揚，展開了另一波多頭。

所以，「停利但不中斷扣款」是基本原則，唯有這樣，才能累積更多的單位數，賺取長線財富。停利後的資金，可自行選擇進行不同配置，像是滾入高配息基金，或分批投入另外一個市場，如近期仍有專家持續看好印度或日本，嘗試達成複利目標。

  1. 停利是指要重做新一輪的定期定額嗎？
有些讀者好不容易定期定額三年獲利五成，覺得十分滿意，就決定全部贖回，再重新承作新一輪的定期定額，例如，每月定期定額1萬元，五年總投入60萬元，獲利30萬元，就決定把90萬元全部贖回，然後再重新每月投入1萬元，展開新一輪的定期定額。

這樣的決定十分可惜，等於浪費了先前累積的大筆單位數，我認為比較可行的做法還是，如果真的有資金需求，至少本金還是先留一半，此例就是先留30萬元，並持續扣款不中斷，才能繼續滾存下去，享受微笑曲線帶來的更多利潤。

  1. 停利後的資金，可以再買原基金嗎？
「台股基金獲利25％到30％之後停利，但實在沒有特別喜歡的標的，可以把這筆錢繼續買原基金嗎？」曾有幾位粉絲提出一模一樣的問題，可見，績優基金深獲投資人的喜愛。

我的答案是，當然可以！如果沒有特別想布局的新標的，看來看去，還是舊標的最強，持續擁抱原基金也是不錯的選擇。只是，停利後再回頭加碼原基金，等於是多一道手續費，績效也等同於「不停利」，既然如此，就乾脆直接選擇不停利。

只是不停利的前提是，持續看好這檔基金的續航力，並已做好全盤的資金風險控管，即使不停利後遭遇股市修正，仍能以健康的心態度過震盪行情，才不至於產生「錯失停利點少賺」的扼腕心情。


●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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