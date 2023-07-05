音樂教父陶喆回歸歌壇！隔26年「重唱經典夯曲」 近況曝光
「華語樂壇R&B音樂教父」陶喆，在3日下午兩點無預警推出單曲〈流沙（Reimagined）〉，這首發行自他1997年首張同名專輯的經典好歌，初始版本不僅屢屢被眾多大咖歌手們翻唱，更經常在各大社群引起討論，如今時空穿梭26年後，在2023年有了全新蛻變的單曲風格。談到為何是選擇推出〈流沙（Reimagined）〉作為今年音樂計畫首發之作，陶喆透露：「從抖音上看到一段訪問影片，發現年輕人依舊非常喜歡這首歌、也喜歡唱這首歌，我當下非常感動，下定決心重新製作這首經典歌，讓它成為大家今年聽到我的第一首歌。」
記者吳雨婕/綜合報導
陶喆用其音樂人全新視角帶領樂迷，感受一首歌在經歷了26年之後的改變，這幾年他開始嘗試經營自己YT頻道，研究聽眾的口味、嘗試與大家多點互動，希望能拉近與聽眾之間的距離。談及對於這首歌的情懷，陶喆認為：「沙有不同含意，沙是你留不住在手中的東西，對我來說象徵青春、遺憾，曾經做過、想留住改變，可是你抓不住，很多人聽了歌以後也會想到當年自己在愛情的處境、事業的流失。」
當年在首張同名專輯裡〈流沙〉並不是主打歌、也沒有正式MV，影像僅是一個現場演出剪輯畫面，在陶喆跟團隊開會討論後，決定在2023年重新為這首歌拍攝全新影像、更要拍出屬於歌曲的情感。時隔26年再度踏進錄音室重新錄唱，陶喆有感說道：「希望〈流沙（Reimagined）〉有新的生命，這首歌長大了、我也成長了，現在想傳達的故事、感覺、滄桑，對愛情的期待都不太一樣了，希望大家會喜歡這個新版本。」
MV邀來新生代演員宋柏緯與朱葒擔綱演出，陶喆則置身洞穴裡詮釋劇情，得徒手去抓那從天而降的細沙，久違拍攝MV工作的陶喆笑稱：「心情非常興奮，這個是我跟沙的特技演出，一次就必須要ok。」陶喆在MV最終彷彿一個來自未來的智者從洞穴中走了出來，也隱含著所有樂迷的期待。