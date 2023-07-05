日圓會貶到150嗎？日本央行不急出手阻貶　專家點出干預時間點

我是廣告 請繼續往下閱讀
當然，「過了這暑假之後或許他們就會比較關注這一塊」劉家豪這麼認為，只是目前沒有急迫性去阻貶。至於日圓還會貶到多少？他表示，市場預期可能就是在145至150兌1美元之間，主要是美元也沒真的表現非常強，橫盤的情況下沒有推升動力，再來日本第1季或接下來第2季經濟數據表現也不差。
雖然國際資金流入日本買股，但劉家豪說，日本畢竟經過失落的30年，日本人自己也不相信日股有投資價值，日圓利率又低、美元利率高，日本國內利差交易仍盛行，可以借低利日圓去套匯，這也是為何日股漲、日圓跌的原因，因為有兩套資金在日本國內。
至於建不建議先換日圓，等升值再換回來賺匯差？劉家豪表示，或許日圓回升這事一定會發生，但要等多久？「時間是有價值的」，不如選擇做美元，還有定存利息收入，即便目前看來美元可能有匯差損失，但這要看你是投資什麼？如果買美元去投資美元計價債券，美元走弱表示利率會變低，因沒有利差支撐，利率走低債券價格就會走高，絕對可彌補匯率風險。
雖然今年美元先走跌一波，之後又走上來一波，目前看來跟年初差不多持平，但劉家豪表示，如果投資人還在猶要不要投資，並把投資重點放在匯兌損失，這樣就會錯過美債美股，最後什麼都沒拿到，他建議，就單純投資來看，先選投資標的，再來選投資工具，最後才看匯兌損失，如果美股、美債報酬可抵消部分匯兌損失，還是值得布局。