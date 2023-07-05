智慧手錶炸傷男童！標檢局啟動調查　全面檢驗類似商品

日圓會貶到150嗎？日本央行不急出手阻貶　專家點出干預時間點

▲日圓兌美元貶至145價位，未見日本政府明顯干預阻貶，投資專家認為主要有3大考量，預估可能要到暑假過後，日本政府才會出手阻貶。（圖／記者顏真真攝）
▲日圓兌美元貶至145價位，未見日本政府明顯干預阻貶，投資專家認為主要有3大考量，預估可能要到暑假過後，日本政府才會出手阻貶。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

日圓兌美元貶破145價位之後，目前在144附近震盪，原本市場預期日本央行可能會出手阻貶，卻未見有大動作？渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，3大原因讓日本央行目前沒有急迫性去阻貶日圓，預估暑假過後可能才會出手，但他也不建議換日圓等升值再賺匯差，「時間是有價值的」，不如選擇美元還有利息收入，即便目前美元可能面臨匯兌風險，若是買美元計價債券，在利率未來看跌之下，可以抵消部分匯兌損失，還是值得布局。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日圓去年也曾貶破150兌1美元，後來日本政府出手阻貶，日圓一度大幅回升至130價位，但為何這次日圓兌美元再貶破145後，未見日本政府出手阻貶？劉家豪分析，主要日本今年狀況與去年不同，去年日本面臨輸入性通膨，今年到現在，國際油價及原物料價格都在跌，日本經濟表現也不錯，經濟好又有較低匯率可刺激出口，甚至暑假這段時間低匯率還可刺激日本觀光收入，「事實上，日本沒太大必要這麼快去介入、阻貶日圓」。

當然，「過了這暑假之後或許他們就會比較關注這一塊」劉家豪這麼認為，只是目前沒有急迫性去阻貶。至於日圓還會貶到多少？他表示，市場預期可能就是在145至150兌1美元之間，主要是美元也沒真的表現非常強，橫盤的情況下沒有推升動力，再來日本第1季或接下來第2季經濟數據表現也不差。

雖然國際資金流入日本買股，但劉家豪說，日本畢竟經過失落的30年，日本人自己也不相信日股有投資價值，日圓利率又低、美元利率高，日本國內利差交易仍盛行，可以借低利日圓去套匯，這也是為何日股漲、日圓跌的原因，因為有兩套資金在日本國內。

至於建不建議先換日圓，等升值再換回來賺匯差？劉家豪表示，或許日圓回升這事一定會發生，但要等多久？「時間是有價值的」，不如選擇做美元，還有定存利息收入，即便目前看來美元可能有匯差損失，但這要看你是投資什麼？如果買美元去投資美元計價債券，美元走弱表示利率會變低，因沒有利差支撐，利率走低債券價格就會走高，絕對可彌補匯率風險。

雖然今年美元先走跌一波，之後又走上來一波，目前看來跟年初差不多持平，但劉家豪表示，如果投資人還在猶要不要投資，並把投資重點放在匯兌損失，這樣就會錯過美債美股，最後什麼都沒拿到，他建議，就單純投資來看，先選投資標的，再來選投資工具，最後才看匯兌損失，如果美股、美債報酬可抵消部分匯兌損失，還是值得布局。

換日圓賺匯差？專家建議不如美元有利可圖　教戰高利定存策略

高回饋限制多！專家傳授海外刷卡撇步　先選「無上限」最高有3%

遊日付現搭配刷卡！專家建議高回饋才划算　雙幣卡還有這好處

日圓貶不停！想換匯「重時大於重價」　專家：可趁月底換一波

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀