全台紅通通！「38度極端高溫」連烤3天 午後降雨熱區一圖看懂
中央氣象局指出，今（5）日週三與昨天相似，白天各地溫度落在到33至35度，最熱的時段在週五至週日（7日至9日）高溫普遍可達34度至36度，桃園以北、花東縱谷注意37度以上高溫，要留意38度極端高溫出現。今日降雨方面，受高氣壓影響天氣越來越穩定，水氣也減少，清晨至上午中南部地區有些零星降雨機會，而午後只有在山區有局部短暫雷陣雨，整體降雨範圍逐漸縮小。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局預報，今天（5日）各地大多晴朗炎熱，白天普遍可以來到33至35度，其中北部地區及雲林、南部、東半部近山區或河谷溫度還會再更高一些，局部容易出現36度以上，且東南部有機會出現焚風，近中午前後紫外線偏強，外出活動務必做好防曬並多補充水分。
白天花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；雲林縣地區、臺南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市地區、臺北市地區、新北市地區、桃園市地區、新竹縣地區、苗栗縣地區、宜蘭縣地區、臺東縣地區為黃色燈號，達到36度高溫。
天氣風險預報指出，週四到週六（6日至9日）仍然是西南風環境，大氣中高層大致受到太平洋高壓勢力影響，維持比較穩定的結構，各地白天溫度偏高，西半部偶有零星短暫雨、午後山區偶有對流雨，預估週日風向由西南風逐漸轉偏南風，雖然溫度還是偏高，但山區午後熱對流開始變得比較旺盛。
下週太平洋高壓勢力範圍有些變化，西伸到華南的勢力減弱，主體有北抬、東退趨勢，高壓南側的水氣及不穩定波動就比較容易順著東南風移入，因此下週午後的對流雨有越來越多的趨勢，與本週西南風環境有些差別。
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