新冠住院患者增6成，暑假恐為高峰期　醫：三大族群應特別小心

我是廣告 請繼續往下閱讀
76歲男及時就醫躲過重症，30歲男靠葉克膜及呼吸器撿回一條命！臺北醫學大學附設醫院成人感染科莊涵琄主任表示，光六月份，每天最多高達半數門診患者都是新冠快篩陽性的民眾，相較上個月至少成長2至3倍，中重症的住院病患也增加至少6成，其中約9成6都是高齡長者或慢性病患。莊主任提醒，雖然新冠肺炎已降級，但對於年長及有慢性病病史者，仍存有相當大的健康風險，一旦感染導致中重症症狀發生，插管、造成永久性肺部損傷等後遺症甚至死亡都在所難免，推估七、八月暑假疫情仍會維持在高峰期，高風險民眾千萬不可鬆懈。
莊主任分享，自己兩個月前於診間遇過一位76歲先生，因為年紀大又有患有心血管疾病，同時也有第二型糖尿病、呼吸中止症、高血脂等共病，屬於新冠重症的高風險族群，確診時積極就醫取得口服抗病毒藥物治療，把握五日的治療關鍵期後，幸運的沒有發生嚴重併發症，至今也沒有甚麼後遺症。
然而，另一個案例就沒有如此幸運了！一位30多歲男性BMI過高，屬於高風險族群，雖然接種過3劑疫苗，但因為沒有馬上就醫治療，因昏迷而送醫急救，到院後一度出現休克、多重器官衰竭，必須裝上葉克膜和呼吸器，歷經醫療團隊奮力搶救才得以脫離險境。莊主任提醒，若具有重症高風險因子，一旦確診新冠，不論症狀輕重，都應立即就醫治療，才能避免後續併發嚴重症狀危及生命。
新冠病毒變異、感染社區化，北醫附醫為民眾堅強後盾！臺北醫學大學附設醫院施俊明院長分享，近期病毒發展以XBB變異株為主流，具「免疫逃脫」特性，傳染力更高，且容易重複感染，為能提升院內感染控制成效，已將防疫措施制度化，藉由機動性採檢，隨時掌握住院病患健康狀況。
台灣感染症醫學會王復德理事長則說，新冠疫情已三年多，病毒仍持續威脅民眾健康，就目前看來防疫這條路沒有盡頭。然而七月暑假開跑，期間出遊民眾增加，民眾接觸、感染病毒機會將大幅提高，預估接下來更可能有機會出現新一波確診高峰，因此趕在這波疫情前，學會將防疫與衛教重點放在保護高風險族群的民眾，特別規劃醫院衛教巡迴展，針對高風險族群群聚的場域，直接做面對面的衛教工作，積極提升民眾防疫知能，正面迎擊新冠病毒。
王復德理事長指出，65歲以上長者、慢性病患、免疫力低下族群一旦感染新冠肺炎，都更容易出現嚴重併發症，若民眾符合上述條件或家中有這類族群，接下來更應特別小心防疫。除了應接種至少三劑疫苗，若不幸確診，應立即至診所就醫領取口服抗病毒藥物，預防重症及死亡。
北醫展覽至7月8日 邀請就醫民眾積極參與北醫附醫7月3日敲響「新冠衛教巡迴展」，預定展至7月8日；王宇婕擔任大使，特別邀請民眾停留北醫大廳，駐足了解認識這新一波新冠防疫，更歡迎您的家人共襄盛舉，防疫一起來。學會也將在8月和10月，分別前往至台中榮民總醫院和高雄醫學大學附設醫院，歡迎中南部的朋友一起來看展，屆時王宇婕也會出席與民眾互動，一起守護家人遠離新冠！
台灣感染症醫學會也邀請民眾透過學會打造的新冠肺炎衛教網站，掌握最新防疫資訊 Fight Covid-19衛教網站：https://reurl.cc/2LW5oa，或查詢口服抗病毒藥物領取地圖：https://reurl.cc/3xK1oV
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58424
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw