上任首度出訪　蔣萬安率團赴新加坡取經城市治理

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安舉例，環境永續一直是臺北市政府未來施政非常重要的目標，我們也看到新加坡有個2030綠色計畫（Singapore Green Plan 2030），訂定明確目標和行動方案，包括預計在2030年要有20%學校達到碳中和、75%交通運輸在尖峰時段皆須使用大眾運輸工具、80%建物要達到超低耗能標準等等，在在都值得臺北市借鏡學習和參考。
蔣萬安進一步指出，此次參訪考察的面向包含交通、都市發展、環境永續和智慧城市，將會到相關部門並實地走訪相關具體建設，。
媒體詢問美國在臺協會擴建要用到內湖國中金湖校區的用地，引發當地民眾的反彈；對此，蔣萬安表示，該案在108年就已定案，教育局會積極地跟外交部溝通，外交部也計畫在7月中旬舉辦地方說明會，加強跟地方的溝通和說明。
蔣萬安7月5日至8日至新加坡考察，約中午12時抵達新加坡。下午參訪星耀樟宜後，再參訪新加坡永續發展及環境部MSE；第2天早上10點半參訪市區重建局、中餐後前往城建發展區並參訪組屋，晚間有晚宴安排。
第3天上午參訪濱海灣花園，下午2點前往陸路交通管理局，停留約1小時，之後只有晚宴的安排；第4天搭乘早上8點20的新航班機返台，預計下午1點多返抵國門。
蔣萬安此行隨同的市府官員包括交通局長謝銘鴻、環保局長吳盛忠、都發局長王玉芬、資訊局長趙式隆、研考會主委兼國際事務委員會執行長俞振華、發言人殷瑋、副發言人蔡畹鎣等人；另包括市議員秦慧珠、徐弘庭、陳怡君、洪婉臻等人也隨同前往。