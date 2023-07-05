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上任首度出訪　蔣萬安率團赴新加坡取經城市治理

▲蔣萬安7月5日至8日至新加坡考察（圖／台北市政府提供）
▲蔣萬安7月5日至8日至新加坡考察（圖／台北市政府提供）

記者邱新博／台北報導

臺北市蔣萬安今（5）日率團前往新加坡進行為期四天三夜的考察行程，也是上任後的首度出訪。蔣萬安強調，此次出訪新加坡別具意義，相信此行必能有所學習，他也特別提到新加坡的「2030綠色計畫」（Singapore Green Plan 2030），值得借鏡。

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此次出訪新加坡是蔣萬安上任後首次出訪，他表示，這次很高興受到新加坡駐臺商務辦事處邀請，非常感謝星方的安排。這次他以臺北市長身分造訪新加坡也別具意義，從市政參訪和考察的角度來看，能夠參訪新加坡的城市治理，的確有許多值得臺北市借鏡和學習的地方。

蔣萬安舉例，環境永續一直是臺北市政府未來施政非常重要的目標，我們也看到新加坡有個2030綠色計畫（Singapore Green Plan 2030），訂定明確目標和行動方案，包括預計在2030年要有20%學校達到碳中和、75%交通運輸在尖峰時段皆須使用大眾運輸工具、80%建物要達到超低耗能標準等等，在在都值得臺北市借鏡學習和參考。


蔣萬安進一步指出，此次參訪考察的面向包含交通、都市發展、環境永續和智慧城市，將會到相關部門並實地走訪相關具體建設，。


媒體詢問美國在臺協會擴建要用到內湖國中金湖校區的用地，引發當地民眾的反彈；對此，蔣萬安表示，該案在108年就已定案，教育局會積極地跟外交部溝通，外交部也計畫在7月中旬舉辦地方說明會，加強跟地方的溝通和說明。

蔣萬安7月5日至8日至新加坡考察，約中午12時抵達新加坡。下午參訪星耀樟宜後，再參訪新加坡永續發展及環境部MSE；第2天早上10點半參訪市區重建局、中餐後前往城建發展區並參訪組屋，晚間有晚宴安排。

第3天上午參訪濱海灣花園，下午2點前往陸路交通管理局，停留約1小時，之後只有晚宴的安排；第4天搭乘早上8點20的新航班機返台，預計下午1點多返抵國門。

蔣萬安此行隨同的市府官員包括交通局長謝銘鴻、環保局長吳盛忠、都發局長王玉芬、資訊局長趙式隆、研考會主委兼國際事務委員會執行長俞振華、發言人殷瑋、副發言人蔡畹鎣等人；另包括市議員秦慧珠、徐弘庭、陳怡君、洪婉臻等人也隨同前往。

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