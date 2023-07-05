巴西接任南方共同市場主席　目標與歐盟談判協定

我是廣告 請繼續往下閱讀
巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）將南方共同市場與歐盟的協定談判作為主要議程，表示任內將致力達成最終協定，但其必須是平衡的，並確保必要的空間，採取有利於生產一體化和再工業化的公共政策。
魯拉表示，歐盟今年3月提出的補充條款是「不可接受的」，因為「戰略夥伴不會在不信任和制裁威脅的基礎上進行談判。」
魯拉強調：「南方共同市場必須做出迅速有力的回應，但放棄國家的購買力是不能接受的，這是我們所剩無幾的產業政策工具之一。南方共市對一再譴責我們永遠扮演原物料、礦物和石油出口國角色的協定不感興趣。」
魯拉讚揚阿根廷總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernández）擔任南方共同市場輪值主席期間的作為，並說：「這就是我們想要的南方共市，它已經成為巴西融入世界戰略的中心，現在南錐經濟體需要推動基於科學、技術和創新生產的深度區域一體化。」
魯拉表示，南方共市針對區域貿易採用共同貨幣，將有助於降低成本並進一步促進趨同，但各國仍可繼續保留使用其本國貨幣，同時改善共同對外關稅，防止關稅壁壘損害貿易流動，擴大和提高具有更高附加價值的產品貿易，例如汽車和糖。
魯拉表示，單邊貿易壁壘使不平等永久化並損害發展中國家，南方共市必須強化在世界貿易組織中的領導作用，以對抗再次興起的保護主義。
艾柏托．費南德茲表示，捍衛推進南方共市與歐盟的協定談判，但必須做出適當調整，共同應對所謂的綠色保護主義，因為它雖以關切環境為名，實際上只是在保護發達國家的生產，損害阿根廷和巴西等糧食和原物料生產國的貿易和經濟。
例如南方共市和歐盟協定中關於雙方出口關稅放行的差異，從歐盟進口的工業產品無需繳納任何稅款，2個經濟體受到不平等的貿易限制，必須做出適當調整，才能建立持續的公平貿易關係。
烏拉圭總統拉卡耶（Luis Lacalle Pou）則嚴厲批評南方共市在與主要經濟大國達成協定方面的表現，再次就與歐盟達成協定對南錐經濟體的利益向其他成員國提出質疑。
近期烏拉圭在與中國的雙邊協定談判中取得進展，但南方共市以外的單獨協定引起其他成員國關切。拉卡耶表示，烏拉圭當然更願意與阿根廷、巴西和巴拉圭一起達成協定，但烏拉圭不能理解也不允許的是，面對與世界領先經貿強國建立商機的可能，南方共市的無動於衷。
烏拉圭與南方共市內部採取的立場出現分歧，使得該國再次決定不簽署其他成員國發表的聯合聲明。巴西、阿根廷和巴拉圭在聲明中沒有列出烏拉圭的要求，但承諾討論變革。（編輯：張芷瑄）1120705